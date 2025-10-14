Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой Шеремет назвал ультиматум Макрона в адрес России тщедушием и словоблудием

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона против России тщедушием и словоблудием, передает РИА Новости. Он добавил, что французский лидер пытается поднять свой авторитет за счет России.

Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова, — сказал Шеремет.

По мнению российского политика, все попытки французского президента возвыситься за счет России являются безуспешными. В памяти стремительно нищающего французского населения Макрон останется как политик, предавший национальные интересы ради реализации личных диктаторских амбиций, заключил депутат.

Ранее Макрон пригрозил России последствиями при отказе от переговоров по Украине. Он заявил, что надеется на мирное урегулирование, учитывая недавно заключенное соглашение между Израилем и ХАМАС.