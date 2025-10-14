Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 02:52

Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой

Шеремет назвал ультиматум Макрона в адрес России тщедушием и словоблудием

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона против России тщедушием и словоблудием, передает РИА Новости. Он добавил, что французский лидер пытается поднять свой авторитет за счет России.

Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова, — сказал Шеремет.

По мнению российского политика, все попытки французского президента возвыситься за счет России являются безуспешными. В памяти стремительно нищающего французского населения Макрон останется как политик, предавший национальные интересы ради реализации личных диктаторских амбиций, заключил депутат.

Ранее Макрон пригрозил России последствиями при отказе от переговоров по Украине. Он заявил, что надеется на мирное урегулирование, учитывая недавно заключенное соглашение между Израилем и ХАМАС.

Эммануэль Макрон
Госдума
Франция
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Алек Болдуин попал в новую передрягу
Африканская страна дебютирует на чемпионате мира по футболу
«Тоже Кличко не защитил?»: мэр Киева ответил на критику Зеленского
Юрист ответил, что грозит за расклейку объявлений на подъездной двери
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов
Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии
Россиянам рассказали, кому молиться для снятия стресса на работе
Россиянам могут разрешить менять поликлинику чаще
Автоюрист ответил, как избежать штрафов за каршеринг
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.