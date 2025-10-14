Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 05:05

В США рассказали, как Трамп напугал Макрона

Журналист Сортор: Трамп напугал Макрона, едва не оторвав ему руку

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон испугался президента США Дональда Трампа во время рукопожатия на полях саммита по Газе в Египте, заявил в соцсети Х американский консервативный журналист Ник Сортор, комментируя фото мероприятия. По его словам, американский лидер традиционно занимает более выгодную позицию по отношению к европейским коллегам.

Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку, — написал журналист.

До этого Макрон говорил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои военные силы на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он. В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канада.

Ранее выяснилось, что политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом. При этом некоторые чиновники отметили, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения.

Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Египет
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус
К чему снится снег: узнайте тайный смысл сна прямо сейчас
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 октября
Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата
Операция штурмовиков России завершилась полным успехом без единого выстрела
Россиянам раскрыли, могут ли их лишить премии в отпуске
В США рассказали, как Трамп напугал Макрона
Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков
Экономист ответил, как правильно выбрать вклад и приумножить накопления
Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине
Трамп принял решение о приеме Зеленского в Белом доме
Starship завершил 11-й испытательный полет в Индийском океане
Развод с Самойловой, измены, рехаб: как живет рэпер Джиган
Мадуро назвал демонической ведьмой лауреата Нобелевской премии
Стало известно, куда направят дело о покушении на Симоньян и Собчак
«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.