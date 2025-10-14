В США рассказали, как Трамп напугал Макрона Журналист Сортор: Трамп напугал Макрона, едва не оторвав ему руку

Французский президент Эммануэль Макрон испугался президента США Дональда Трампа во время рукопожатия на полях саммита по Газе в Египте, заявил в соцсети Х американский консервативный журналист Ник Сортор, комментируя фото мероприятия. По его словам, американский лидер традиционно занимает более выгодную позицию по отношению к европейским коллегам.

Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку, — написал журналист.

До этого Макрон говорил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои военные силы на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он. В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канада.

Ранее выяснилось, что политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом. При этом некоторые чиновники отметили, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения.