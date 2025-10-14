Пленный «азовец» рассказал, как выбрали президента на Украине Пленный Лысокобылко заявил, что Зеленского выбрали президентом по приколу

Президента Украины Владимира Зеленского избрали главой государства на выборах в 2019 году «по приколу», заявил военнопленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрий Лысокобылко. По его словам, политик не умеет управлять страной, передает ТАСС.

Президента выбрали по приколу. Он не связан вообще никак [с политикой], не умеет руководить страной. Пускай бы оставался там в своем «95-м квартале», работал дальше комиком. Я считаю, должность ему не [подходит], не умеет людьми руководить, — отметил он.

До этого сообщалось, что Трамп намерен провести встречу с украинским лидером в Вашингтоне. Переговоры могут состояться 17 октября. Журналисты выяснили, что визиту президента Украины предшествовал ряд телефонных переговоров с президентом США о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих встреч лидеров пока не разглашаются.

Кроме того политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk ВСУ в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с экс-главой Белого дома Джо Байденом. По словам эксперта, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.