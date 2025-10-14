На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус В Петропавловске-Камчатском обстреляли пассажирский автобус

В Петропавловске-Камчатском произошел инцидент с обстрелом пассажирского автобуса, сообщили в Telegram-канале местного УМВД. По предварительной информации, в транспортное средство было произведено несколько выстрелов.

Отмечается, что для стрельбы, предположительно, использовалось пневматическое оружие. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и ведется поиск лиц, причастных к нападению.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Транспортное средство получило повреждения и было отстранено от работы на маршруте.

