14 октября 2025 в 05:47

На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус

В Петропавловске-Камчатском обстреляли пассажирский автобус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском произошел инцидент с обстрелом пассажирского автобуса, сообщили в Telegram-канале местного УМВД. По предварительной информации, в транспортное средство было произведено несколько выстрелов.

Отмечается, что для стрельбы, предположительно, использовалось пневматическое оружие. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и ведется поиск лиц, причастных к нападению.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Транспортное средство получило повреждения и было отстранено от работы на маршруте.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас произошла стрельба в ночном клубе Форт-Уэрта. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, все они находятся в стабильном состоянии.

До этого стало известно, что в селе Унцукуль произошла стрельба. Местный житель в разговоре с NEWS.ru уточнил, что стрельба случилась перед зданием школы. Позже стало известно, что двое из трех пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

Петропавловск-Камчатский
Камчатка
обстрелы
автобусы
