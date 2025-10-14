Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 14 октября

В Пензенской области был введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сказано в публикации.

Из-за атак ВСУ в ДНР погиб один человек и пострадали еще трое мирных жителей, среди которых были двое спасателей МЧС России, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Горловке дрон сбросил взрывное устройство — пострадал еще один мужчина, автобус получил повреждения.

«Один человек погиб, еще три мирных жителя республики, в том числе два сотрудника МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — сказано в публикации.

Мирный житель погиб в селе Лозовом возле Дебальцево. Двое саперов МЧС получили ранения, когда разминировали ЛЭП.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили ТАСС в администрации муниципального округа. В городе зафиксировано не менее 10 взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

«Вооруженные формирования Украины нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по разным частям нашего города. Кроме того, зафиксирована активность дронов, в том числе в центральной части города», — сказали в администрации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара дронов на предприятии вспыхнул пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, отметил глава региона.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сказано в заявлении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее пяти взрывов прогремело в пригороде Ростова-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT уточнил, что местные жители слышали хлопки в северной и северо-восточной части города. По словам очевидцев, после громких звуков сработали сигнализации у машин.

Кроме того, силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины пострадали два жителя Белой Калитвы.

«Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — указал он.

