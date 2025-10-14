Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 05:29

Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата

Адвокат Яковлева: за замещение коллеги на другой должности должны доплачивать

Возвращение к работе после отпуска: инструкция по выживанию в офисе Возвращение к работе после отпуска: инструкция по выживанию в офисе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доплата за замещение временно отсутствующих коллег полагается сотрудникам не всегда, заявила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева. По ее словам, это зависит от условий замещения и должностных обязанностей работника.

При выполнении работы по другой профессии, не указанной в трудовом договоре, требуется письменное согласие сотрудника. Размер доплаты определяется по соглашению сторон, — сказала Яковлева.

Она отметила, что вопросы замещения и выплат, как и порядок отзыва сотрудников из отпуска, регулируются трудовым законодательством. При этом нарушение в этом случае карается штрафом для работодателя до 50 тысяч рублей.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина говорила, что, если сотрудник решает работать во время отдыха по собственной инициативе, закон не обязывает работодателя оплачивать этот труд. Она напомнила, что во время отпуска за работником сохраняется средняя заработная плата и все предусмотренные законодательством гарантии.

Коуч Валентина Красникова объясняла, что для предотвращения стресса необходимо постепенно и планомерно возвращаться к работе после отпуска. Лучше всего составить четкий план действий. Она уточнила, что заниматься делами после отдыха нужно последовательно, избегая перенапряжения.

отпуска
коллеги
сотрудники
доплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус
К чему снится снег: узнайте тайный смысл сна прямо сейчас
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 октября
Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата
Операция штурмовиков России завершилась полным успехом без единого выстрела
Россиянам раскрыли, могут ли их лишить премии в отпуске
В США рассказали, как Трамп напугал Макрона
Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков
Экономист ответил, как правильно выбрать вклад и приумножить накопления
Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине
Трамп принял решение о приеме Зеленского в Белом доме
Starship завершил 11-й испытательный полет в Индийском океане
Развод с Самойловой, измены, рехаб: как живет рэпер Джиган
Мадуро назвал демонической ведьмой лауреата Нобелевской премии
Стало известно, куда направят дело о покушении на Симоньян и Собчак
«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.