Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата

Возвращение к работе после отпуска: инструкция по выживанию в офисе

Доплата за замещение временно отсутствующих коллег полагается сотрудникам не всегда, заявила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева. По ее словам, это зависит от условий замещения и должностных обязанностей работника.

При выполнении работы по другой профессии, не указанной в трудовом договоре, требуется письменное согласие сотрудника. Размер доплаты определяется по соглашению сторон, — сказала Яковлева.

Она отметила, что вопросы замещения и выплат, как и порядок отзыва сотрудников из отпуска, регулируются трудовым законодательством. При этом нарушение в этом случае карается штрафом для работодателя до 50 тысяч рублей.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина говорила, что, если сотрудник решает работать во время отдыха по собственной инициативе, закон не обязывает работодателя оплачивать этот труд. Она напомнила, что во время отпуска за работником сохраняется средняя заработная плата и все предусмотренные законодательством гарантии.

Коуч Валентина Красникова объясняла, что для предотвращения стресса необходимо постепенно и планомерно возвращаться к работе после отпуска. Лучше всего составить четкий план действий. Она уточнила, что заниматься делами после отдыха нужно последовательно, избегая перенапряжения.