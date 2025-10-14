Развод с Самойловой, измены, рехаб: как живет рэпер Джиган

Громкий развод Оксаны Самойловой и рэпера Джигана после 15 лет брака мог произойти по нескольким причинам, считают инсайдеры. Что об этом известно, изменял ли артист супруге?

Развод с Самойловой

Развод Самойловой и Джигана после 15 лет брака мог произойти, потому что пара спала в разных кроватях, считает Александра Селиванова, супруга актера Владимира Селиванова. По ее мнению, разрыв был лишь вопросом времени, пишет Voice.

Она пояснила, что общий сон — важная вещь, которая является фундаментом романтических отношений. Если же пара испытала потребность отказаться от него, то в союзе наступила серьезная дистанция, страсть и чувства угасли. В случае Самойловой и Джигана же наступило дружеское сожительство, скрепленное общим бытом и воспитанием детей.

Бизнесвумен подала на развод 6 октября после возвращения с Недели моды в Париже. На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы появилось заявление от истца Самойловой Оксаны Валерьевны к ответчику Устименко Денису Александровичу. Категория дела — расторжение брака супругов, имеющих детей.

Слухи о разладе в паре появились еще летом. На премии Voice Influencer Awards Оксана сказала журналистам, что спит с Джиганом в разных комнатах. «Мы не спим вместе, у нас разные спальни. Потому что это как минимум неудобно, у нас разные графики. На отдыхе спим вместе», — объяснила блогер.

Однако инсайдеры сообщали, что пара уже давно живет по принципу «вместе, но отдельно». И предпосылки к этому были. Джиган давал Оксане поводы для развода, и не один раз.

Изменял ли Джиган жене

В том же 2020-м в соцсетях появилось видео, где похожий на Джигана человек с голым торсом танцует в окружении девушек в клубе. В другом рилсе он целовал одной из них ноги. Поговаривали, что это была не первая измена рэпера. Оксана просто устала терпеть его похождения. В своих соцсетях она недавно написала: «Я не имела права быть слабой. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной».

Продюсер Сергей Дворцов предположил в разговоре с NEWS.ru, что Самойловой все надоело и она устала терпеть поведение Джигана. «Он перестал быть артистом и превратился просто в какого-то скандального мужика. Ее заколебало, что он постоянно разгуливает с молодыми девочками. А ведь у него есть жена и дети. Думаю, все это время она терпела все выходки мужа, потому что любила. Но всякому терпению приходит конец», — отметил Дворцов.

Рехаб

В 2020 году Джиган попал в рехаб. В подкасте «Что было дальше», он рассказал, что когда был в Майами, на вечеринке праздновал рождение сына и употребил запрещенные вещества. Ему стало плохо. Рэпера забрали в рехаб прямо из клуба, потому что он разделся и находился в заведении абсолютно голым.

До своей поездки рэпер уже проявлял неадекватное поведение. В частности, провел прямой эфир в соцсети. На видео он предстал в окружении дочерей, матерился и пил алкоголь. Чуть позже он провел еще один эфир, в процессе которого сбрил брови и нес что-то бессвязное.

Когда Джиган вернулся в Москву после вечеринки, Оксана, по словам инсайдеров, отправила его в элитный рехаб, где месяц пребывания стоит 5,8 млн рублей.

После прохождения лечения рэпер откровенничал в соцсетях: «Я никогда не пил, не курил и ничего не употреблял. Но в моменте попробовал. Проблемы в нашей семье случились, когда у меня сорвало „кукушку“ от количества. То есть это не зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И все — вылечился! Понимаю, что мне это уже не интересно, я это прошел, я могу это контролировать».

