Во Франции раскрыли позицию ЕС по российским активам Аналитик Браво: в ЕС заняли позицию ожидания по отношению к российским активам

В ЕС заняли позицию ожидания по отношению к российским активам после краха попытки изъять их, заявил французский обозреватель Патрис Браво в авторском материале для портала AgoraVox. По его словам, европейские лидеры считают, что Китай не превзойдет Европу в роли лучшего покупателя энергоресурсов РФ, азиатский рынок заимствований не заменит западный, а Шанхай никогда не станет для россиян ближе, чем Париж.

До этого российский сенатор Владимир Чижов сообщил, что доверие к евро резко упадет, если ЕС решит изъять российские активы. Единого мнения по этому вопросу в Европе нет, объяснил он.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Великобритания и Канада заинтересованы в идее использования российских активов для предоставления кредита Украине. По его словам, Евросоюз не рассчитывает на гарантии по займу от членов G7.

Также западные аналитики заявили, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных активов РФ для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран ЕС. В частности, глава правительства не поддержал предложение об изъятии средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву.