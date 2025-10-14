Экономист ответил, как правильно выбрать вклад и приумножить накопления

Крупные суммы выгоднее класть на краткосрочные трехмесячные вклады, чтобы в будущем реинвестировать средства по более высоким ставкам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, это позволит зафиксировать доходность в условиях ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка в 17% позволяет получать высокий процентный доход на банковских продуктах. На конец сентября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков составляла: на три месяца — 15,52%, на шесть месяцев — 14,57%, на год — 13,26%. Снижение ключевой ставки до 10–12% можно ожидать летом 2026 года. Вкладчики будут вынуждены выбирать, куда инвестировать собственные накопления. Однако сегодня депозиты выглядят презентабельно и интересно. Рекомендую грамотно выбирать период вкладов и использовать второй более длинный банковский вклад для возможности переложить средства при снижении ключевой ставки ЦБ РФ, — высказался Щербаченко.

По его словам, общий объем средств россиян в банках вырос на 6,4% и составил 59,8 трлн рублей. Доцент отметил, что быстрее всего росли вклады физлиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей. Он добавил, что средний размер вклада составляет 422 тысячи рублей.

Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 трлн рублей. В том числе вклады населения выросли на 6,4% — до 59,8 трлн рублей, а средства на счетах эскроу — на 7,7% — до 6,6 трлн рублей. Быстрее всего росли вклады физлиц в диапазоне от 3 млн рублей до 10 млн рублей — на 14,3%. Средний размер вклада на 1 июля 2025 года составил 422 тысячи рублей, — резюмировал Щербаченко.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал повысить страховую защиту банковских вкладов участников СВО. В частности, парламентарий предложил увеличить предельный размер возмещения с действующих 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.