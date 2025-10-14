Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 02:06

Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку

Reuters: глава Мадагаскара Радзуэлина покинул страну на фоне требований отставки

Андри Радзуэлина Андри Радзуэлина Фото: Sitraka/Xinhua/Global Look Press

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, сообщило агентство Reuters. В материале говорится, что это произошло на фоне требований оппозиции о его отставке.

Президент отбыл из страны. Мы связались с его администрацией, и они подтвердили нам, что он покинул страну, — сказано в статье.

При этом журналисты добавили, что политик с семьей перелетел на вертолете на малагасийский остров Сент-Мари, а оттуда на остров Реюньон — заморский департамент Франции в Индийском океане. Куда он отправился далее и отправился ли — неизвестно.

Ранее администрация Радзуэлина информировала, что в Мадагаскаре фиксируется попытка незаконного и насильственного захвата власти. Глава островного государства решительно осудил все попытки дестабилизировать ситуацию и призвал все политические и общественные силы объединиться ради «защиты конституционного порядка и национального суверенитета».

До этого посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется. Тем, кто уже находится на острове, посоветовали быть осторожными. В конце сентября Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибли не менее 22 человек.

Мадагаскар
отставки
президенты
перевороты
