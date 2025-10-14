Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы Ставший лидером Мадагаскара полковник заявил, что будет главой два года

Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший новым лидером Мадагаскара, заявил, что будет управлять страной в течение двухлетнего переходного периода. За это время планируется провести референдум по принятию новой конституции, а затем организовать выборы, пишет Reuters.

Период обновления продлится два года​​​. В течение этого времени будет проведен референдум для учреждения новой конституции, после чего выборы для постепенного создания новых институтов, — заявил он.

Рандрианирина добавил, что на Мадагаскаре приостановлена деятельность Сената, Высшего конституционного суда, Независимой национальной избирательной комиссии, Высшего суда и Высшего совета по защите прав человека и верховенства закона. На островном государстве проживает около 30 млн человек, три четверти из которых живут в бедности.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за внутреннего кризиса. На острове продолжаются протесты, перерастающие в столкновения с полицией, есть жертвы, действует комендантский час. Туристам советуют избегать мест массового скопления людей.