Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 19:39

Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы

Ставший лидером Мадагаскара полковник заявил, что будет главой два года

Микаэль Рандрианирина Микаэль Рандрианирина Фото: Brian Inganga/ТАСС

Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший новым лидером Мадагаскара, заявил, что будет управлять страной в течение двухлетнего переходного периода. За это время планируется провести референдум по принятию новой конституции, а затем организовать выборы, пишет Reuters.

Период обновления продлится два года​​​. В течение этого времени будет проведен референдум для учреждения новой конституции, после чего выборы для постепенного создания новых институтов, — заявил он.

Рандрианирина добавил, что на Мадагаскаре приостановлена деятельность Сената, Высшего конституционного суда, Независимой национальной избирательной комиссии, Высшего суда и Высшего совета по защите прав человека и верховенства закона. На островном государстве проживает около 30 млн человек, три четверти из которых живут в бедности.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за внутреннего кризиса. На острове продолжаются протесты, перерастающие в столкновения с полицией, есть жертвы, действует комендантский час. Туристам советуют избегать мест массового скопления людей.

мир
Мадагаскар
политика
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась к зачатию ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
«Ивановы-Ивановы», победа в шоу, новые отношения: как живет Алексей Лукин
Скандал в Красноярске: проститутки оккупировали кладбище, местные возмущены
В России появится лимит на оформление SIM-карт
В Чехии сделали заявление по поводу обязательной военной службы
Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
Минобороны сообщило о ликвидации восьми дронов ВСУ над регионами России
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский лишил Труханова гражданства
Сальдо раскрыл истинную причину решения Зеленского по Труханову
Известная певица ушла из жизни после продолжительной болезни
Болельщики спрогнозировали исход матча между сборными России и Боливии
Идеи для сытного ужина: тушеная капуста с мясом. Рецепт из милого прошлого
Захарова ответила на шутку генсека НАТО про Lada и холодильник
Подруга Петросяна прокомментировала слухи о его разводе с Брухуновой
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.