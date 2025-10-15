Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:39

МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар

Захарова: россиянам стоит воздержаться от поездок на Мадагаскар

Фото: Sitraka Rajaonarison/Global Look Press

Россиянам стоит воздержаться от поездок на Мадагаскар до нормализации обстановки на островном государстве, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что находящимся там гражданам России стоит избегать места массового скопления людей, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, — сказала Захарова.

Ранее группа военнослужащих, поддержавшая протесты на Мадагаскаре, объявила о захвате власти и роспуске всех существующих органов управления страной. Это произошло после того, как президент страны Андри Радзуэлина был подвергнут процедуре импичмента. Глава государства покинул Мадагаскар. Отмечается, что он вылетел на вертолете на остров Сент-Мари и затем на Реюньон, заморский департамент Франции.

Позднее полковник Микаэль Рандрианирина, ставший новым лидером Мадагаскара, заявил, что будет управлять страной в течение двухлетнего переходного периода. За это время планируется провести референдум по принятию новой конституции, а затем организовать выборы.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
Мадагаскар
туристы
