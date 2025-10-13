Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 23:23

В США представили мобильные установки для Tomahawk

Эсминец запускает ракету Block V Tomahawk во время учений в Тихом океане Эсминец запускает ракету Block V Tomahawk во время учений в Тихом океане Фото: defense.gov

Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk, сообщается на сайте организации. Там указали, что о необходимости их создания информировала американская армия.

Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок, — указал представитель компании Пэт Уильямс.

Указано, что среди них многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. А также средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) с навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки и легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА.

Ранее военный корреспондент Герман Куликовский выразил уверенность, что наибольшую опасность для России представляют не ракеты Tomahawk, а ракетные комплексы JASSM и LRASM. Он пояснил, что Соединенные Штаты располагают несколькими тысячами таких ракет, причем у части из них приближается окончание срока хранения, составляющего 25 лет.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что использование американских крылатых ракет Tomahawk на Украине будет представлять собой операцию под непосредственным контролем США. По его мнению, Вашингтону, а возможно, и Лондону, придется обеспечивать техническое сопровождение этих ракетных систем.

