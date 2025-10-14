Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам могут разрешить менять поликлинику чаще

В Госдуме предложили позволить россиянам менять поликлинику раз в три месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым разработала законопроект, предусматривающий сокращение срока смены поликлиники с одного года до трех месяцев, передает ТАСС. В материале уточняется, что документ будет внесен в Госдуму во вторник, 14 октября.

Смена места жительства, дефицит необходимых специалистов или увеличенная нагрузка на медиков в конкретной клинике и многие другие важные для людей факторы должны учитываться системой. Да и врачам станет значительно легче, если нагрузка будет не растягиваться на весь год, а перераспределяться каждые несколько месяцев, — пояснил Нилов.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что при детских поликлиниках необходимо создать бесплатные курсы для родителей по оказанию первой помощи. По ее мнению, такая инициатива позволит матерям и отцам получать достоверную информацию о методах лечения от экспертов-медиков, а не из непроверенных источников в интернете.

Тем временем МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пенсионеров. Преступники представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом пересдачи анализов выманивают личные данные и требуют перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

