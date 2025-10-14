Алек Болдуин попал в новую передрягу Алек Болдуин и его брат попали в аварию, врезавшись в дерево

Американский актер Алек Болдуин попал вместе со своим братом Стивеном в дорожно-транспортное происшествие в Нью-Йорке, передает портал TMZ. Уточняется, что внедорожник Range Rover, в котором находились Болдуины, врезался в дерево.

Неизвестно, пострадал ли актер и его родственник, однако, как сказано в материале, Болдуина заметили рядом с разбитой машиной, он с кем-то разговаривал. О том, кто управлял транспортным средством, информации не приводится.

Ранее Алек Болдуин подал гражданский иск из-за расследования стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которой погибла оператор Галина Хатчинс. Знаменитость обвинил прокуроров и следователей в клевете и попытке возложить на него ответственность за непредумышленный огонь на площадке.

До этго сообщалось о том, что обвинение могло скрыть улики. Адвокаты Болдуина настаивали, что сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали боеприпасы не под тем номером, под каким значилось дело «Ржавчины». В результате юристы актера не имели возможности получить к ним доступ.