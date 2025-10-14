Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 03:57

Алек Болдуин попал в новую передрягу

Алек Болдуин и его брат попали в аварию, врезавшись в дерево

Алек Болдуин Алек Болдуин Фото: IMAGO/M10s/Global Look Press

Американский актер Алек Болдуин попал вместе со своим братом Стивеном в дорожно-транспортное происшествие в Нью-Йорке, передает портал TMZ. Уточняется, что внедорожник Range Rover, в котором находились Болдуины, врезался в дерево.

Неизвестно, пострадал ли актер и его родственник, однако, как сказано в материале, Болдуина заметили рядом с разбитой машиной, он с кем-то разговаривал. О том, кто управлял транспортным средством, информации не приводится.

Ранее Алек Болдуин подал гражданский иск из-за расследования стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которой погибла оператор Галина Хатчинс. Знаменитость обвинил прокуроров и следователей в клевете и попытке возложить на него ответственность за непредумышленный огонь на площадке.

До этго сообщалось о том, что обвинение могло скрыть улики. Адвокаты Болдуина настаивали, что сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали боеприпасы не под тем номером, под каким значилось дело «Ржавчины». В результате юристы актера не имели возможности получить к ним доступ.

Алек Болдуин
аварии
ДТП
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Алек Болдуин попал в новую передрягу
Африканская страна дебютирует на чемпионате мира по футболу
«Тоже Кличко не защитил?»: мэр Киева ответил на критику Зеленского
Юрист ответил, что грозит за расклейку объявлений на подъездной двери
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов
Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии
Россиянам рассказали, кому молиться для снятия стресса на работе
Россиянам могут разрешить менять поликлинику чаще
Автоюрист ответил, как избежать штрафов за каршеринг
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.