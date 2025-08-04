На Украине демонтировали последний памятник Ленину

В селе Рудковцы Хмельницкой области 1 августа демонтировали последний на Украине памятник Владимиру Ленину, сообщила общественная организация «Деколонизация. Украина». Демонтаж состоялся после их официального обращения.

В селе Рудковцы, что в Хмельницкой области, после нашего обращения был демонтирован последний памятник Ленину на Украине, — сказано в сообщении.

Бюст вождя пролетариата, простоявший десятилетия, был снят с постамента сотрудниками местного коммунального предприятия. По словам главы Новоушицкой сельской общины Анатолия Олейника, памятник переместили на производственную территорию коммунальщиков.

Ранее власти демонтировали мемориал «Памятник на месте отдыха Петра I» в центре Полтавы. Он был установлен на месте, где российский император отдыхал после победы над шведами в 1709 году. Демонтаж начали в апреле.

До этого в городе Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники Суворову и Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкина, установленный еще в 1899 году.