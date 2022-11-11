В Житомире демонтировали памятник Александру Пушкину

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В Житомире сотрудники жилищно-коммунальных служб демонтировали бронзовый бюст российскому поэту Александру Пушкину, сообщает Telegram-канал «Суспільне Житомир». Он был установлен там в 1899 году по случаю 100-летнего юбилея писателя. Памятник сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении. В Сети были опубликованы кадры с моментом демонтажа.

Ранее монумент российской императрице Екатерине II в Одессе подготовили к демонтажу и завернули в черный полиэтилен. 6 ноября памятник огородили деревянным забором, поскольку его неоднократно оскверняли вандалы. Накануне постамент поместили в саркофаг.

Мэр Одессы Геннадий Труханов до этого сообщал о намерении поддержать демонтаж памятника правительнице. Он рассказал, что за снос монумента выступили большинство участников электронного опроса, проведенного Одесским горсоветом.

По словам вице-мэра Одессы Олега Брындака, памятник Екатерине II не имеет никакой художественной ценности, поэтому после демонтажа на его месте может появиться фонтан.

После того как памятник императрице защитили от вандалов, осквернители переключились на постамент русскому полководцу Александру Суворову. На шею генералиссимусу накинули белую веревку, провисевшую несколько часов.