Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором

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Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором, сообщают украинские СМИ. Власти приняли такое решение после того, как вандалы несколько раз оскверняли достопримечательность.

В октябре монумент облили краской и обмотали скотчем. Позже, по данным издания Страна.ua, вандалы нанесли на постаменте надпись со словами «Снесем, Гена не поможет!», адресуя ее, предположительно, мэру города Геннадию Труханову, который выступал против сноса памятника. В начале ноября на голову статуи императрицы надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу.

Ранее мэрия Одессы сообщила о завершении электронного голосования среди жителей города о судьбе памятника основателям Одессы, главной фигурой которого является статуя Екатерины II, которая рескриптом от 1794 года положила начала строительству города и порта. По предварительным данным, большинство одесситов поддержали два варианта: снос памятника и дополнение монумента табличкой с «информацией о деятельности императрицы».

Труханов придерживался мнения, что историю следует не вымарывать, а переосмыслять, а в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс, в который можно переместить часть архитектурных памятников города.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны проверить заявления Труханова о нежелании сносить памятники Александру Суворову и Екатерине II.

Накануне градоначальник согласился поддержать демонтаж памятника Екатерине II.