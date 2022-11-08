Стало известно, когда снесут памятник Екатерине ll в Одессе Власти Одессы сообщили, что памятник Екатерине ll снесут в ближайшее время

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Памятник Екатерине II в Одессе, установленный в 1900 году, демонтируют в ближайшее время, сообщили местные власти. В частности, вице-мэр Одессы Олег Брындак заявил, что монумент не имеет никакой художественной ценности.

Чиновник также предложил после сноса памятника Екатерине II установить на его месте фонтан.

Ранее монумент российской императрице Екатерине II в Одессе подготовили к демонтажу и завернули в черный полиэтилен. 6 ноября памятник огородили деревянным забором, поскольку его неоднократно оскверняли вандалы. Накануне постамент поместили в саркофаг.

Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее сообщил о намерении поддержать демонтаж памятника правительнице. Он отметил, что за снос монумента выступили большинство участников электронного опроса, проведенного Одесским горсоветом.

После того, как памятник императрице защитили от вандалов, осквернители переключились на постамент русскому полководцу Александру Суворову. На шею генералиссимусу накинули белую веревку, провисевшую несколько часов.