Памятник Екатерине II в Одессе замотали черной пленкой

Фото: Соцсети

Монумент российской императрице Екатерине II на территории Одессы сначала огородили деревянным забором, а потом замотали черной пленкой, пишет Telegram-канал издания «Sputnik Ближнее Зарубежье». Одесский памятник начинают готовить к сносу. Прежде мэр города Геннадий Труханов говорил, что монумент будет демонтирован. Решение по этому поводу вынесут на заседании горсовета.

Накануне мэр города Труханов заявил, что памятник Екатерине II демонтируют. Произошло это после угроз президента Украины натравить на Труханова украинские спецслужбы. За снос памятника якобы проголосовали жители на портале «активный гражданин», — отметили авторы канала.

Памятник неоднократно становился мишенью для вандалов. В прошлом месяце его облили краской и обмотали скотчем. Позже, по данным издания Страна.ua, вандалы нанесли на постаменте надпись со словами «Снесем, Гена не поможет!», адресуя ее, предположительно, мэру города Геннадию Труханову, который выступал против сноса памятника.

В начале ноября на голову статуи императрицы надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу. Затем вокруг памятника установили деревянный забор.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны проверить заявления Труханова о нежелании сносить памятники Александру Суворову и Екатерине II.