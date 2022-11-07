Памятник Екатерине II в Одессе поместили в саркофаг

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency

Коммунальные службы Одессы оградили памятник Екатерине II семиметровым забором, напоминающим саркофаг, чтобы спрятать его от глаз украинцев, требующих демонтажа монумента. Действия одесского муниципалитета также направлены на защиту памятника от нападок вандалов, сообщает «Укринформ». По данным агентства, одесская мэрия также распорядилась обтянуть памятник императрице черным целлофаном.

Очевидно, таким образом власти Одессы пытаются защитить этот монумент от желающих снести его после того, как большинство одесситов-участников электронного голосования высказались за демонтаж, — заявили в областной организации Комитета избирателей Украины.

Профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Ильи Мечникова посчитал, что постройка забора — инициатива, проведенная в рамках защиты памятника от нападок местных активистов. Ученый усомнился в необходимости возведения забора из ДСП, назвав действия одесского муниципалитета нецелесообразными.

Не понимаю, зачем такой высокий забор для подготовки к ее переносу? Достаточно было просто обернуть скульптуру, как это и было сделано, черным целлофаном... Похоже, что это расходование муниципальных денег на ее защиту, — подчеркнул Гончарук.

Ранее стало известно, что необходимое количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника Екатерине, вторая — об установке на этом месте памятника американскому порноактеру из 1990-х годов Билли Херрингтону. По мнению автора петиции, установка нового мемориала станет «четким сигналом», что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II. Ранее соответствующая петиция набрала необходимые для ее изучения 25 тысяч голосов. Об этом говорится на сайте президента Украины.