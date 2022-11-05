Мэр Одессы поддержал снос памятника Екатерине II Мэр Одессы Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II, вопрос обсудят на заседании горсовета

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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) о намерении поддержать демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, отметив, что за его снос выступило большинство участников электронного опроса, проведенного одесским горсоветом. По его словам, вопрос будет вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии горсовета и на нем он будет голосовать «за».

Голосование на платформе «Социально активный гражданин», посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. <...> Лично я буду голосовать «за» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, — отметил Труханов.

Ранее Труханов высказывался против сноса памятника Основателям Одессы, который регулярно подвергается осквернениям. По его мнению, историю следует не вымарывать, а переосмыслять, и выразил уверенность в том, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс, в который можно переместить часть архитектурных памятников города.

Также мэр Одессы заявил, что РФ и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт. По его словам, итогом мирного решения могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения «в целом правильные».

В свою очередь Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны проверить заявления Труханова о нежелании сносить памятники Александру Суворову и Екатерине II.