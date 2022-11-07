В Одессе на памятник Суворову накинули петлю

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Одесса, Украина

В Одессе на памятнику русскому полководцу Александру Суворову набросили петлю. Как сообщает Telegram-канал Страна.ua, белая тонкая веревка была накинута на шею генералиссимусу. В таком виде постамент находится уже несколько часов.

Суворов руководил строительством военно-морской базы в 1793 года. Под его руководством была возведена Большая крепость (территория парка Шевченко). Специальная «Экспедиция» по строительству подчинялась непосредственно А.В. Суворову. Он платил подрядчикам из собственных средств.

Строительство также включало в себя возведение других объектов военной и гражданской инфраструктуры. Так, к марту 1796 года, времени отъезда Суворова, в Одессе заканчивалось сооружение гавани, защищенной батареями, построены крепость, склады, казармы, арсенал, госпиталь и множество жилых домов.

Ранее монумент российской императрице Екатерине II в Одессе подготовили к демонтажу и завернули в черный полиэтилен. Накануне памятник огородили деревянным забором, поскольку памятник неоднократно становился мишенью для вандалов. В прошлом месяце его облили краской и обмотали скотчем, а через несколько дней, по данным издания «Страна.ua», вандалы нанесли на постаменте надпись со словами «Снесем, Гена не поможет!», адресуя ее, предположительно, мэру города. В начале ноября на голову статуи императрицы надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу. После этого вокруг памятника установили деревянный забор.

Градоначальник Геннадий Труханов говорил, что монумент будет демонтирован. До этого он высказывался против сноса памятников Александру Суворову и Екатерине II, однако идею снести монумент поддержали большинство жителей Одессы. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городского совета.