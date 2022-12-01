На Украине демонтировали памятник Суворову «Думская»: в украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову

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В Измаиле Одесской области Украины демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщает издание «Думская» в Telegram-канале. Монумент перенесут на территорию коммунального предприятия. Местные жители неоднократно совершали акты вандализма в отношении памятника.

В Измаиле прощаются и с Суворовым. Монумент решили перенести на территорию коммунального предприятия, — говорится в сообщении.

Памятник Суворову в Измаиле стоял с 1945 года. Самому монументу уже более 100 лет. 12 ноября было принято решение перенести памятник в другое место. За проголосовали 27 депутатов горсовета, в том числе мэр города Андрей Абрамченко. Контроль за исполнением решения народных избранников возложили на главу города.

8 ноября стало известно, что памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, установленный в 1900 году, демонтируют. Вице-мэр города Олег Брындак заявил, что монумент не имеет никакой художественной ценности.

11 ноября в Житомире демонтировали бронзовый бюст русскому поэту Александру Пушкину. Монумент был установлен в 1899 году. Памятник сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении.