На Украине демонтировали памятник Островскому

Фото: Telegram-канал Сергея Гамалия

В городе Шепетовке Хмельницкой области Украины демонтирован памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

Как очищаем площадь перед Шепетовским музеем, так очистим всю Украину от тоталитарного наследия, — сообщил Гамалий.

В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В октябре в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.