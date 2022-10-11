В Киеве демонтировали памятник Пушкину

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Памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован в центре Киева, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. По информации украинских изданий, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.

Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову — известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года, — сказано в публикации.

Украинские журналисты добавили, что памятник Пушкину был снесен, так как «являлся для властей Украины символом русского мира».

В Вильнюсе вандалы ранее осквернили мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище, передает Telegram-канал «Известий». Это захоронение считается крупнейшим в Литве. На шести установленных на мемориале стелах черной краской было написано нецензурное выражение.

12 сентября в эстонском городе Тарту приступили к демонтажу памятника советским солдатам. Власти страны решили перезахоронить останки порядка 250 солдат, покоившихся рядом с мемориалом, а также перенести бронзовую скульптуру воина в Тартуский городской музей.