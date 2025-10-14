Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 00:27

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года

день рождения Винни Пуха день рождения Винни Пуха Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осень вступает в свои права, а середина октября приносит не только прохладу и золотые краски, но и множество значимых событий. Какой сегодня день? Чем он отличается от других? 14 октября — это дата, когда совпадают международные, профессиональные и духовные праздники, а также памятные исторические события.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы задаетесь вопросом, какие праздники отмечают 14 октября, то стоит знать — этот день богат на важные и интересные поводы.

Всемирный день стандартов

Каждый год 14 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день стандартов. Он объединяет инженеров, производителей и специалистов разных отраслей, ведь стандарты обеспечивают безопасность, качество и совместимость технологий. Благодаря им мы можем пользоваться едиными мерами, знаками и техническими нормами.

День работников заповедного дела

В России в этот день чествуют тех, кто защищает природу, — День работников заповедного дела. Этот профессиональный праздник отмечают сотрудники заповедников и национальных парков, экологи и добровольцы. Их труд помогает сохранять редкие виды животных и растений, следить за экологическим балансом страны.

День рождения Винни-Пуха

14 октября — еще и день рождения Винни-Пуха, любимого героя миллионов детей и взрослых. Именно в этот день в 1926 году вышла первая книга Алана Милна о добродушном медвежонке и его друзьях. С тех пор праздник стал символом доброты, дружбы и детской радости.

здоровье легких здоровье легких Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день спирометрии и легочного здоровья

Еще одна важная дата — Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Он направлен на профилактику заболеваний дыхательной системы, информирование о вреде курения и загрязнения воздуха. Медики проводят акции и бесплатные обследования, чтобы напомнить: легкие — основа жизни.

Таким образом, если спросить, что отмечают сегодня в России и что отмечают сегодня в мире, можно уверенно сказать: 14 октября объединяет людей заботой о здоровье, благодарностью природе и теплом детских воспоминаний.

Необычные праздники и памятные события

Есть и более легкая, веселая сторона этой даты. Необычные праздники в мире помогают разнообразить будни и наполняют день улыбками.

День накопления жизненных сил

Этот день посвящен внутреннему равновесию и покою. Людям предлагается сделать паузу, восстановить энергию, отдохнуть и набраться вдохновения для новых свершений.

День десерта

Настоящий праздник сладкоежек! День десерта — отличный повод испечь пирог, приготовить чак-чак или просто насладиться любимым лакомством.

День «Будь лысым и свободным»

Юмористический праздник, который напоминает: внешность — не главное. Этот день призывает принимать себя и других такими, какие они есть.

Праздники сегодня Праздники сегодня Фото: Shutterstock/FOTODOM

День строчных букв

Неформальный праздник любителей письма — День строчных букв. Он подчеркивает красоту письменности и уважение к деталям, ведь именно из малых букв складываются великие тексты.

День чак-чака

Гастрономический повод из татарской и башкирской традиции — День чак-чака. В этот день готовят знаменитое восточное лакомство и угощают им близких.

День встречи с вашими страхами

Психологический и символический праздник, который предлагает взглянуть своим страхам в лицо и освободиться от внутреннего напряжения.

Эти небольшие, но яркие поводы делают 14 октября особенно насыщенным и позитивным днем.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Самый значимый религиозный праздник 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день особо почитаем в России и странах православной веры.

Покров Пресвятой Богородицы

Согласно преданию, в X веке Богородица явилась молящимся в храме Влахерн в Константинополе и распростерла над ними свой покров — знак защиты и заступничества. С тех пор православные верующие отмечают церковный праздник сегодня как символ покровительства, милости и материнской заботы.

В народных обычаях этот день считается границей между осенью и зимой. Говорили: «Покров землю покрывает, зиму накликает».

Покров Пресвятой Богородицы Покров Пресвятой Богородицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апостол от 70 Анания

Православная церковь вспоминает апостола Ананию, одного из семидесяти учеников Христа, который крестил апостола Павла.

Преподобный Роман Сладкопевец, диакон

Еще один святой, память которого чтут 14 октября, — Роман Сладкопевец, византийский диакон и автор множества церковных песнопений.

Преподобный Савва Вишерский, Новгородский

В этот день также вспоминают преподобного Савву Вишерского, жившего в XV веке, основателя монастыря на реке Вишере.

Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего

14 октября совершается празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего, святынь, связанных с земной жизнью Иисуса Христа.

Таким образом, для верующих 14 октября — это не просто дата в календаре, а день особой духовной силы и молитвы.

Памятные даты и события: что произошло 14 октября в разные годы?

История хранит множество событий, связанных с этим днем. Исторические события сегодня напоминают, что 14 октября не раз становилось важным поворотом в культуре, науке и политике.

  • 1843 — Состоялось первое исполнение всемирно известного «Свадебного марша» Феликса Мендельсона.
  • 1860 — В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Мариинского театра, ставшего одной из ведущих оперных площадок мира.
  • 1916 — На Урале был создан Пермский государственный университет, ставший первым высшим учебным заведением в этом регионе.
  • 1934 — По путям будущего московского метрополитена был запущен первый пробный состав.
  • 1947 — Летчик-испытатель Чарльз Йегер на управляемом самолете впервые в истории преодолел звуковой барьер.
  • 1957 — Осуществлен полномасштабный запуск Волжской ГЭС (Волжской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина).
  • 1964 — Произошла смена власти в СССР: Леонид Брежнев стал Первым секретарем ЦК КПСС, сменив на этом посту Никиту Хрущева.
  • 1997 — В Государственный Эрмитаж возвращено отреставрированное полотно Рембрандта «Даная».
  • 2010 — Стартовала Всероссийская перепись населения.

Эти факты показывают, что 14 октября — день великих открытий, культурных достижений и исторических перемен.

Валентин Юдашкин Валентин Юдашкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто родился и кто умер 14 октября

14 октября стал знаковой вехой в судьбах многих выдающихся личностей, оставивших яркий след в самых разных сферах жизни. В этот день родились:

  • Николай Андрианов (1952) — прославленный советский гимнаст, завоевавший семь золотых олимпийских медалей.
  • Алекcей Касатонов (1959) — знаменитый защитник, выступавший за сборные СССР и России, двукратный чемпион Олимпийских игр.
  • Валентин Юдашкин (1963) — всемирно известный модельер, удостоенный звания Народного художника Российской Федерации.

Скончались 14 октября:

  • Федор Ушаков (1817) — великий русский адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и причисленный к лику святых как покровитель военных моряков.
  • Леонид Собинов (1934) — блестящий оперный певец с уникальным лирическим тенором, звезда Большого театра.
  • Николай Заболоцкий (1958) — русский поэт и философ, обогативший литературу глубокими стихами и переводами.

Праздники сегодня 14 октября объединяют культуру, веру, историю и доброту. Это день, когда можно оглянуться назад, поблагодарить за настоящее и вдохновиться на будущее.

праздники
даты
какой праздник
праздники сегодня
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели мощные взрывы
Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками
«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте
Режим беспилотной опасности ввели на территории российского региона
Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад
В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска
Гороскоп на 14 октября: судьбоносный день для Близнецов и тайна для Львов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года
КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»
Названа возможная причина развода Самойловой и Джигана
Приметы 14 октября: праздник Покрова и граница осени
Средства киевлян тратят на брусчатку вместо бомбоубежищ
Повышение утильсбора для физлиц с ноября: как сэкономить на покупке авто
В Германии предрекли скорый открытый конфликт Европы с Россией
В США представили мобильные установки для Tomahawk
Мощные взрывы в Харькове вызвали блэкаут в городе
В Казахстане стали использовать БПЛА для мониторинга нарушений на дорогах
Карпин высказался о смене спортивного гражданства Хайкиным
Новые лимиты на банковские карты с декабря 2025-го: сколько можно открыть
В НХЛ назвали новую звезду недели
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.