Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года

Что отмечают сегодня в России и мире? 12 октября в честь своего праздника гуляют HR-менеджеры, сегодня начинают или продолжают изучать испанский язык, а также проводят акции, направленные на борьбу с артритом. Также сегодня День сбережений и тушеной свинины.

Памятные даты и исторические события 12 октября

Какой сегодня день? 12 октября все внимание мира сосредоточено на борьбе с артритом. Врачи, медицинские эксперты и активисты пытаются привлечь внимание к тому, как много людей страдает от ревматических заболеваний (артритов, артрозов, остеопороза и др.). Сегодня важно подчеркнуть важность ранней диагностики, лечения и профилактики.

В России 12 октября неофициально отмечают День кадрового работника. Хотя официально в календаре эта дата не закреплена, она получила широкое распространение в HR-среде и стала поводом поздравить специалистов, отвечающих за главный капитал любой организации — человеческий. Рекрутеры, HR-менеджеры, инспекторы отдела кадров не просто ведут кадровое делопроизводство, а формируют команды, мотивируют сотрудников и выстраивают корпоративную культуру, от которой напрямую зависят успех и конкурентоспособность компании.

Необычные праздники и интересные факты

Испанский язык занимает 3-е место по популярности в мире. Сегодняшний день посвящен именно ему. Цель — не просто отдать дань уважения, а продемонстрировать миру богатейшее культурное наследие, которое стоит за испанским. 12 октября по всему миру проходят открытые уроки для желающих познакомиться с этим языком, организуются концерты, литературные чтения, выставки и множество других интересных мероприятий.

Необычный праздник сегодня — День сбережений. Он является национальным в США. В этот день предлагаем задуматься над вашими финансовыми привычками. Грамотное обращение с деньгами поможет вам сэкономить на ненужных мелочах и, например, отправиться в желанное путешествие!

Церковные и религиозные праздники сегодня

А какой день сегодня у верующих людей? 12 октября для них очень важная дата, поскольку сегодня день памяти Преподобного Кириака отшельника, Палестинского.

Именины и дни ангела сегодня

12 октября именины празднуют Иван и Киприан. Православная церковь в этот день почитает память мучеников, святых Киприана, Иустины и Феоктиста.

Этот день в истории: что произошло 12 октября?

12 октября 1492 года экспедиция великого путешественника и первооткрывателя Христофора Колумба высадилась на острове Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается официальной датой открытия Америки европейцами. Один из символов классической музыки в России — концертный зал имени П. И. Чайковского — отмечает в этом году 85 лет. Легендарная площадка была торжественно открыта 12 октября 1940 года и с тех пор остается главной сценой Московской государственной академической филармонии.

12 октября в 1999 году Организация Объединенных Наций выбрала Аднана Мевича, родившегося 12 октября в Сараево, Босния и Герцеговина, как символического шестимиллиардного жителя Земли. Михаэль Шумахер в этот день стал первым в истории «Формулы-1» шестикратным чемпионом мира в 2003 году, превзойдя рекорд Хуана Мануэля Фанхио, который на тот момент составлял 5 титулов. Этот рекорд был побит самим же Шумахером-старшим в 2004 году.

Кто умер и родился 12 октября

В середине октября на свет появился Алистер Кроули — поэт и мистик, яркий приверженец оккультизма. Он известен широкой публике как «черный маг». Также сегодня свое 48-летие отмечает российская певица Жасмин. Она родилась в Дербенте (Дагестанская АССР, Россия), является заслуженной артисткой РФ и известна своими произведениями в жанрах поп- и танцевальной музыки. Должно быть, вы слышали ее песни «Не жалею», «Тебе понравится», «Как ты мне нужен».

В этот день (по новому стилю) в 1914 году мир покинул князь Олег Константинович, правнук Николая I. Его смертельно ранили на фронтах Первой мировой войны. Князь был единственным представителем Российского императорского дома, погибшим в этом мировом конфликте. Это трагическое событие стало символом жертвенности Романовых за Отечество.

12 октября 2002 года погибла французская рекордсменка-фридайвер Одри Местре. Она пытаясь установить мировой рекорд по глубоководному погружению, спускаясь на глубину 171 метр. Девушка скончалась из-за того, что ее баллон с воздухом, предназначенный для подъема на поверхность, оказался не заправлен.