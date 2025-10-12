Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что отмечают сегодня в России и мире? 12 октября в честь своего праздника гуляют HR-менеджеры, сегодня начинают или продолжают изучать испанский язык, а также проводят акции, направленные на борьбу с артритом. Также сегодня День сбережений и тушеной свинины.

Памятные даты и исторические события 12 октября

Какой сегодня день? 12 октября все внимание мира сосредоточено на борьбе с артритом. Врачи, медицинские эксперты и активисты пытаются привлечь внимание к тому, как много людей страдает от ревматических заболеваний (артритов, артрозов, остеопороза и др.). Сегодня важно подчеркнуть важность ранней диагностики, лечения и профилактики.

В России 12 октября неофициально отмечают День кадрового работника. Хотя официально в календаре эта дата не закреплена, она получила широкое распространение в HR-среде и стала поводом поздравить специалистов, отвечающих за главный капитал любой организации — человеческий. Рекрутеры, HR-менеджеры, инспекторы отдела кадров не просто ведут кадровое делопроизводство, а формируют команды, мотивируют сотрудников и выстраивают корпоративную культуру, от которой напрямую зависят успех и конкурентоспособность компании.

12 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 12 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Испанский язык занимает 3-е место по популярности в мире. Сегодняшний день посвящен именно ему. Цель — не просто отдать дань уважения, а продемонстрировать миру богатейшее культурное наследие, которое стоит за испанским. 12 октября по всему миру проходят открытые уроки для желающих познакомиться с этим языком, организуются концерты, литературные чтения, выставки и множество других интересных мероприятий.

Необычный праздник сегодня — День сбережений. Он является национальным в США. В этот день предлагаем задуматься над вашими финансовыми привычками. Грамотное обращение с деньгами поможет вам сэкономить на ненужных мелочах и, например, отправиться в желанное путешествие!

Церковные и религиозные праздники сегодня

А какой день сегодня у верующих людей? 12 октября для них очень важная дата, поскольку сегодня день памяти Преподобного Кириака отшельника, Палестинского.

Именины и дни ангела сегодня

12 октября именины празднуют Иван и Киприан. Православная церковь в этот день почитает память мучеников, святых Киприана, Иустины и Феоктиста.

Что за день 12 октября Что за день 12 октября Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Этот день в истории: что произошло 12 октября?

12 октября 1492 года экспедиция великого путешественника и первооткрывателя Христофора Колумба высадилась на острове Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается официальной датой открытия Америки европейцами. Один из символов классической музыки в России — концертный зал имени П. И. Чайковского — отмечает в этом году 85 лет. Легендарная площадка была торжественно открыта 12 октября 1940 года и с тех пор остается главной сценой Московской государственной академической филармонии.

12 октября в 1999 году Организация Объединенных Наций выбрала Аднана Мевича, родившегося 12 октября в Сараево, Босния и Герцеговина, как символического шестимиллиардного жителя Земли. Михаэль Шумахер в этот день стал первым в истории «Формулы-1» шестикратным чемпионом мира в 2003 году, превзойдя рекорд Хуана Мануэля Фанхио, который на тот момент составлял 5 титулов. Этот рекорд был побит самим же Шумахером-старшим в 2004 году.

Что случилось 12 октября Что случилось 12 октября Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Кто умер и родился 12 октября

В середине октября на свет появился Алистер Кроули — поэт и мистик, яркий приверженец оккультизма. Он известен широкой публике как «черный маг». Также сегодня свое 48-летие отмечает российская певица Жасмин. Она родилась в Дербенте (Дагестанская АССР, Россия), является заслуженной артисткой РФ и известна своими произведениями в жанрах поп- и танцевальной музыки. Должно быть, вы слышали ее песни «Не жалею», «Тебе понравится», «Как ты мне нужен».

В этот день (по новому стилю) в 1914 году мир покинул князь Олег Константинович, правнук Николая I. Его смертельно ранили на фронтах Первой мировой войны. Князь был единственным представителем Российского императорского дома, погибшим в этом мировом конфликте. Это трагическое событие стало символом жертвенности Романовых за Отечество.

12 октября 2002 года погибла французская рекордсменка-фридайвер Одри Местре. Она пытаясь установить мировой рекорд по глубоководному погружению, спускаясь на глубину 171 метр. Девушка скончалась из-за того, что ее баллон с воздухом, предназначенный для подъема на поверхность, оказался не заправлен.

общество
история
даты
праздники
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран очутился в рабстве у цыган
Гороскоп на 12 октября: Тельцам ждать награды, а Девам — сюрпризов судьбы
Названо число сбитых над Россией беспилотников
Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье
Фаза Луны сегодня, 12 октября: генерируем идеи, повышаем квалификацию
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года
В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ
Миллиарды на клубничке, офшоры, скандал с женой: куда пропал Грудинин
Умерла Дайан Китон: фото легенды Голливуда и музы Вуди Аллена
На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
Умерла любимица Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»
ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор
Лекорню допустил повторную отставку
Женщина умерла после уколов от деревенского «целителя»
Сербы приехали на российский курорт ради сюжета для своего ТВ
Басков решил податься в политику и начал поиски «подходящей» жены
Появились подробности взрыва завода по производству боеприпасов для ВСУ
Украинский депутат предрек стране большие проблемы
Диброва едко ответила бывшему мужу на замечание про «лысеющую фасоль»
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.