Фаза Луны сегодня, 12 октября: генерируем идеи, повышаем квалификацию

В 20:03 по московскому времени Луна сегодня перейдет в 22-й день цикла. Он будет длиться более 25 часов и завершится вечером понедельника.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Фаза Луны сегодня в Москве, Иркутске, Красноярске, Владивостоке и других городах остается убывающей. Третья четверть означает, что на небе можно увидеть изрядно ущербный диск месяца, который по мере приближения к новолунию все больше будет напоминать букву С. Управляет спутником Земли по-прежнему необыкновенный Рак.

Общие рекомендации для 22-х лунных суток

Подходящий день для обучения, повышения квалификации, сбора и анализа информации. На основе даже незначительных вводных данных в голову могут прийти гениальные идеи, которые в ходе реализации могут принести автору не только прибыль, но и известность. При этом начинать реализацию каких-либо дел сегодня не стоит.

Фаза Луны сегодня 12 октября: повышаем квалификацию, передаем опыт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадьба и любовь в третьей четверти лунной фазы

Заключение союза сегодня принесет счастье только в том случае, если партнеры действительно искренне любят друг друга. При общении с родственниками и во время застолий учитывайте, что сегодня люди склонны говорить правду слишком прямо.

Финансы и работа на убывающей Луне

Сегодня рекомендуется выполнять рутинные дела, совершать ежедневные простые операции. Неудачный день для торговли, ведения переговоров, общение следует свести только к обучению и передаче или получению опыта.

Здоровье и красота в конце лунного месяца

Особое внимание сегодня следует уделить здоровью нижней половины тела — ног, тазобедренных суставов, костей таза, крестцу, поясничному отделу позвоночника. Для организма сегодня необходимо полноценное сытное питание. В салон красоты следует отправляться только в том случае, если вы уверены, что мастер сделает именно то, что вы хотите увидеть.

Сочетание природного и лунного циклов

Рыбалка сегодня окажется не столько прибыльным мероприятием, сколько способом отдохнуть на природе. Улов, конечно, будет, но не рекордный. Садоводы и огородники сегодня могут проводить любые манипуляции с землей. Владельцы собак и кошек могут уделить время ревизии домашней аптечки для питомцев.

