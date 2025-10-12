Приметы 12 октября: в день Феофана Милостивого изучаем звезды

12 октября в народном календаре называют днем Феофана Милостивого или Звездочета. Это время завершения жатвы и начала зимних приготовлений. Люди благодарили землю за урожай и смотрели на небо, пытаясь предсказать грядущую погоду и судьбу. Именно 12-е число считают тем рубежом осени, когда начинают гадать по звездам и завершать помол зерна.

Какой будет погода по приметам 12 октября

По состоянию неба, ветра и деревьев судили о том, какой будет осень и зима.

Ясная звездная ночь — к сухой и теплой осени, мягкой зиме.

Утренний туман предвещает затяжные оттепели.

Если дождь моросит без ветра — зима будет снежной и короткой.

Листья не спадают до этого дня — снег скоро растает, а морозы придут поздно.

Иногда наблюдали и за громом: если он гремел 12 октября, ожидали мягкой и влажной зимы без крепких морозов.

Поведение животных и птиц 12 октября

Воробьи дружно чистят перья — к теплу и долгой осени.

Белки активно запасаются орехами — зима будет холодной.

Гуси и журавли спешат на юг — морозы нагрянут рано.

Собаки во дворе воют на луну — к ненастью и ветрам.

Что нужно делать 12 октября: смотрим на небо и подаем милостыню

День Феофана Милостивого считался временем добрых дел. Верили, что щедрость, проявленная сегодня, возвращается сторицей. Подайте милостыню или угостите путника — это приносит в дом благополучие.

Можно печь хлеб или пироги и раздавать соседям.

Благоприятно убирать дом и наводить порядок — к чистым мыслям и спокойствию.

Ночью принято было смотреть на звезды и загадывать желания — они, по поверью, в этот день исполняются чаще.

Что нельзя делать 12 октября

В этот день строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду.

Нельзя поднимать найденные деньги — вместе с ними можно «взять чужую беду».

Не давали и не брали в долг, чтобы не вынести достаток из дома.

Избегали споров и ссор — весь год пройдет в разладе.

Женщинам запрещалось шить и резать ткань: считалось, что можно «порезать судьбу», ухудшить ее.

Не хвалились успехами и не делились планами — удача могла отвернуться.

12 октября — день, когда доброе слово и благой поступок ценились особенно. По традиции, старались провести его в тишине, без злобы и раздражения, наблюдая за природой и слушая, что она говорит. Так наши предки сохраняли гармонию с миром и встречали холодный сезон с чистым сердцем и миром в душе.

