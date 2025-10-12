Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 01:55

Приметы 12 октября: в день Феофана Милостивого изучаем звезды

Погода по приметам 12 октября Погода по приметам 12 октября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

12 октября в народном календаре называют днем Феофана Милостивого или Звездочета. Это время завершения жатвы и начала зимних приготовлений. Люди благодарили землю за урожай и смотрели на небо, пытаясь предсказать грядущую погоду и судьбу. Именно 12-е число считают тем рубежом осени, когда начинают гадать по звездам и завершать помол зерна.

Какой будет погода по приметам 12 октября

По состоянию неба, ветра и деревьев судили о том, какой будет осень и зима.

  • Ясная звездная ночь — к сухой и теплой осени, мягкой зиме.

  • Утренний туман предвещает затяжные оттепели.

  • Если дождь моросит без ветра — зима будет снежной и короткой.

  • Листья не спадают до этого дня — снег скоро растает, а морозы придут поздно.

Иногда наблюдали и за громом: если он гремел 12 октября, ожидали мягкой и влажной зимы без крепких морозов.

Приметы 12 октября Приметы 12 октября Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поведение животных и птиц 12 октября

  • Воробьи дружно чистят перья — к теплу и долгой осени.

  • Белки активно запасаются орехами — зима будет холодной.

  • Гуси и журавли спешат на юг — морозы нагрянут рано.

  • Собаки во дворе воют на луну — к ненастью и ветрам.

Что нужно делать 12 октября: смотрим на небо и подаем милостыню

День Феофана Милостивого считался временем добрых дел. Верили, что щедрость, проявленная сегодня, возвращается сторицей. Подайте милостыню или угостите путника — это приносит в дом благополучие.

  • Можно печь хлеб или пироги и раздавать соседям.

  • Благоприятно убирать дом и наводить порядок — к чистым мыслям и спокойствию.

  • Ночью принято было смотреть на звезды и загадывать желания — они, по поверью, в этот день исполняются чаще.

Что можно и нельзя делать 12 октября Что можно и нельзя делать 12 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 12 октября

В этот день строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду.

  • Нельзя поднимать найденные деньги — вместе с ними можно «взять чужую беду».

  • Не давали и не брали в долг, чтобы не вынести достаток из дома.

  • Избегали споров и ссор — весь год пройдет в разладе.

  • Женщинам запрещалось шить и резать ткань: считалось, что можно «порезать судьбу», ухудшить ее.

  • Не хвалились успехами и не делились планами — удача могла отвернуться.

12 октября — день, когда доброе слово и благой поступок ценились особенно. По традиции, старались провести его в тишине, без злобы и раздражения, наблюдая за природой и слушая, что она говорит. Так наши предки сохраняли гармонию с миром и встречали холодный сезон с чистым сердцем и миром в душе.

приметы
народные приметы
суеверия
обычаи
традиции
запреты
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
