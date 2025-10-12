Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября, передает пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, это очень напряженный и ответственный труд.

Ваш напряженный, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин направил поздравление российским педагогам по случаю их профессионального праздника. В своем обращении глава государства отметил особую значимость учительской профессии для развития страны. Он акцентировал внимание на общественном признании педагогической деятельности, требующей особой мудрости и душевных качеств.

До этого Владимир Путин поздравил с днем рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Российский лидер, чьи слова приводит пресс-служба главы республики, пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.