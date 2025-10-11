Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:25

Готовим бэрэнге тэкэсе: вкусные татарские пирожки с сыром и картошкой

Рецепт татарских пирожков Рецепт татарских пирожков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бэрэнге тэкэсе — это миниатюрная, но сытная версия знаменитого татарского пирога бэлеша. Начинку в них кладут сырой, а тесто готовится на воде и масле, что делает его мягким и нежным. Это идеальная выпечка для быстрого обеда.

Для пресного теста возьмите 500 г муки, 250 мл теплой воды или кефира, 120 г масла и половину чайной ложки соли. Смешайте воду, соль и масло. Вводите муку постепенно, тесто должно получиться мягким и эластичным. Накройте его и дайте отдохнуть в течение получаса.

Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Возьмите 1 кг картофеля и 250 г лука. Картофель и лук нарежьте мелкими кубиками (это обязательное условие, так как начинка должна успеть приготовиться внутри). Посолите (1 ч. л. соли), поперчите (1/2 ч. л. черного перца) и добавьте горсть рубленого укропа или другой зелени. Не добавляйте яйца и не выжимайте сок из лука — влага нужна для сочности!

Разделите отдохнувшее тесто на 10–12 одинаковых шариков. Каждый раскатайте в круглую лепешку. В центр выложите 2–3 ст. л. сырой массы из картофеля. Сверху поместите маленький кусочек сливочного масла. Соберите тесто к центру, как у мешочка, и плотно защипните, придавая пирожкам круглую или слегка овальную форму. Выпекайте бэрэнге тэкэсе в заранее разогретой до 190 градусов духовке около 35–45 минут, пока не появится корочка. После выпечки смажьте пирожки растопленным сливочным маслом для блеска и мягкости. Подавайте горячими со сметаной или молоком.

  • Совет: чтобы картофель гарантированно пропекся, сразу после вымешивания начинки ее можно слегка сбрызнуть 1–2 ст. л. горячего бульона или воды.

Читайте также: классический грузинский суп харчо с рисом.

