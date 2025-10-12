Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 01:39

Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран очутился в рабстве у цыган

RTVI: ветеран боевых действий в Чечне Грибков девять лет был рабом у цыган

Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков, потерявший во время боевых действий обе ноги ниже колена, оказался в рабстве у цыган, передает RTVI. В материале уточняется, что мужчина провел у злоумышленников девять лет.

По информации издания, его заставляли попрошайничать, а все полученные деньги — отдавать. Кроме того, мужчину спаивали и избивали, он регулярно недоедал. Вызволить мужчину из рабства помогла активистка из Альметьевска в Татарстане, в отношении одного из его агрессоров уже возбудили уголовное дело. Грибков, как отметили журналисты, сейчас в безопасности.

Ранее в Киевской области задержали группу лиц, которые удерживали в рабстве на тепличных плантациях 13 граждан Узбекистана. Региональная прокуратура информировала, что подозреваемыми оказались два гражданина Китая, гражданин Узбекистана и украинка. Они находили жертв за пределами Украины, а после привозили под Киев. Людей насильно удерживали и использовали в принудительном труде различного характера. В прокуратуре отметили, что людей «унижали до предела», штрафуя за малейшие оплошности, и «даже посещение уборной разрешалось только по графику».

рабство
Ветераны России
цыгане
преступления
