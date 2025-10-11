12 октября — День кадровика в России

Их работа часто остается за кадром, но именно они формируют команды, которые двигают бизнес вперед. Это специалисты, подбирающие идеальных сотрудников, именно они находят таланты и создают в коллективах ту самую рабочую атмосферу. День кадровика в 2025 году отмечается в середине осени, 12 октября.

История появления профессионального праздника кадровиков

В России у тех, кто подбирает кадры, не один, а целых два праздника в году — в мае, 24 числа, и в октябре, 12 числа. Обе даты уходят корнями в историю.

Первая веха — 24 мая 1835 года. Именно тогда в стране было издан ключевой указ, регламентирующий то, как должны строиться рабочие отношения с фабрикантами и рабочими. Этот документ считается рождением системного кадрового дела в Российской империи.

Если 24 мая — день рождения профессии, то 12 октября — день ее официального признания государством. В 1918 году, в разгар становления нового строя, была утверждена «Инструкция», которая объясняла, как должна формироваться советская рабоче-крестьянская милиция. Этот документ стал юридическим фундаментом для создания первых штатных кадровых подразделений. С этого момента работа с персоналом превратилась из частной инициативы в строгую государственную систему, заложив основы для современных HR-служб.

Именно поэтому 12 октября чаще отмечают кадровые специалисты МВД, а 24 мая считают универсальным праздником для всех сфер.

День кадровика в России 12 октября: история праздника и идеи для поздравления Фото: Владимир Федоренко /РИА Новости

Какие качества отличают хорошего специалиста по кадрам

Про историю Дня кадровика NEWS.ru рассказал. Давайте теперь поговорим о том, каков должен быть специалист, который подбирает персонал в компанию. Представьте, ведь они тоже проходят собеседования!

Главное отличие профессионала — это сочетание «мягких навыков» и экспертных знаний, ориентированных на бизнес-результат. Важно, чтобы у этого специалиста был хорошо развит эмоциональный интеллект и эмпатия. Они должны понимать и учитывать чувства людей, будь то кандидат на собеседовании или сотрудник в сложной ситуации. А еще хороший кадровик должен соблюдать конфиденциальность, потому что HR — хранитель личных данных. Без абсолютного доверия его работа невозможна. Также один из маркеров того, что специалист по кадрам является профессионалом, — объективность и стрессоустойчивость. В этой работе нужна способность принимать взвешенные решения под давлением, не поддаваясь эмоциям.

В День кадровика говорят и том, что HR-менеджер должен владеть навыками интервьюера, знать все детали Трудового кодекса РФ, анализировать «текучку» в компании, эффективность подбора и вовлеченности персонала для принятия обоснованных решений. На этой должности нужно уметь четко доносить мысли, разрешать конфликты и главное — слышать истинные потребности сотрудников и руководителей.

Высший пилотаж — бизнес-ориентированность. Хороший HR понимает, как работает бизнес компании, его цели и проблемы. Он не просто закрывает вакансии, а решает бизнес-задачи: прогнозирует кадровые риски, развивает таланты и строит среду, где сотрудники достигают максимальных результатов.

Хороший специалист по кадрам — это этичный и внимательный психолог, который говорит на языке бизнеса, подкрепляет свои решения цифрами, знает законы и умеет договариваться со всеми сторонами. Его главная цель — создать такую среду, где таланты могут раскрыться максимально, а бизнес при этом будет процветать. Плохой HR — это «кадровик-клерк», который работает с бумагами, а не с людьми. Хороший кадровик — это стратег, который строит организацию через развитие ее главного актива — людей.

День кадровика 12 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеи для корпоративного поздравления HR-отдела

Как лучше всего отпраздновать День кадровика внутри рабочего коллектива? Собрали для вас несколько идей.

Сделайте акцент на признании талантов специалистов по подбору кадров. Например, нарисуйте стенгазету или большую открытку. Коллеги из разных отделов пишут короткие благодарности не в формате «спасибо за справку», а личные: «Спасибо, что помогли мне поверить в себя на собеседовании», «Твоя поддержка в тот сложный период была бесценна». Еще одна идея, как поздравить с Днем кадровика в России, — видеоролик «Коллеги глазами HR». Снимите трогательное видео, где сотрудники компании отвечают на вопрос «Что бы вы хотели сказать нашим HR?»

А что, если поставить в офисе дерево? Выбирайте сами, настоящее или бутафорское. На него вешают листочки с пожеланиями и благодарностями кадровикам. Если есть время и желание, то организуйте фотосессию. Назовите ее «Герои невидимого фронта». Арендуйте просторную и стильную фотостудию и позовите туда своих HR-специалистов. Отличная идея на День кадровика — нарядить виновников торжества в супергероев. Пускай на них будут маски, плащи и другие атрибуты спасителей мира. Или же можно устроить им съемку в деловом стиле.

Подарки и открытки, которые порадуют вашего кадровика

Что подарить на День кадровика в 2025 году? Полезные и расслабляющие подарки: подготовьте то, что поможет им восстановить силы после работы с людьми. Можно собрать «антистресс-набор»: включите в него качественный чай/кофе, мягкий плед, ароматическую свечу, книгу по психологии или билеты в кино. Подумайте, что было бы интересно конкретно вашему работнику отдела кадров. Некоторые компании заказывают для своих работников выездной мастер-класс, не связанный с работой: по арт-терапии, созданию парфюмов, каллиграфии, курсам бармена.

День кадровика в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разумеется, всем хочется освободиться с работы пораньше. Одним из лучших подарков на День кадровика будет сертификат на «тихий час». Подарите сотрудникам возможность уйти с работы на 2–3 часа раньше в пятницу без лишних вопросов. Отметьте важность кадровиков, пополнив корпоративную библиотеку. Добавьте на полки в их кабинете новую профессиональную литературу по современному HR, психологии и менеджменту.

Дарите полезные подарки. Например, хорошую беспроводную клавиатуру/мышь, подставку для ноутбука, портативное зарядное устройство, стильную термокружку. Будет оригинально, если сделать на чашке гравировку «Хранитель команды». Еще одна идея для подарка на День кадровика — обучение за счет компании. Сертификат на онлайн-курс или конференцию по их выбору — это лучшая инвестиция в развитие HR-специалистов.

Вне зависимости от формата, пусть в основе поздравления лежит искренняя благодарность и признание их сложной работы. Скажите им не просто спасибо, а «Мы вас ценим, мы видим, как много вы делаете». Это будет самый ценный подарок.