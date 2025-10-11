Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 13:44

Посол рассказал, сколько еще россиян могут быть в рабстве в Мьянме

Посол Азизов: в мошеннических кол-центрах Мьянмы могут находиться до 25 россиян

Мьянма Мьянма Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 20–25 российских граждан могут находиться в мошеннических кол-центрах на территории Мьянмы, рассказал посол РФ в стране Искандер Азизов, передает ТАСС. Точное количество установить невозможно, поскольку людей незаконно перевозят из Таиланда.

По информации дипломата, россиян переправляют через границу по реке Мэй, причем преступники проявляют незначительный интерес к вербовке именно российских граждан. Не исключается и добровольное участие некоторых соотечественников в деятельности преступных группировок.

В настоящее время дипломатическое представительство располагает данными о нескольких десятках установленных личностей, однако реальное число вовлеченных россиян может оказаться выше. Ситуация осложняется трансграничным характером преступной деятельности и трудностями мониторинга нелегальных маршрутов.

Ранее сообщалось, что освобожденная из рабства в Мьянме россиянка Дашима Очирнимаева вылетела из Бангкока в Москву после спасения из нелегального кол-центра. Девушка, ставшая жертвой преступной сети, была обманута обещаниями работы в модельном бизнесе, ее принуждали к работе в мошеннических кол-центрах по 17–20 часов в сутки под вооруженной охраной.

Мьянма
мошенники
россияне
послы
