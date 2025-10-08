Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:06

Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка летит домой

Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку посадили на самолет до Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рабства в нелегальном колл-центре в Мьянме, вылетела в Москву, сообщает ТАСС. Девушка отправилась из бангкокского аэропорта Суваннапхум рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Самолет следует по маршруту Бангкок — Москва. После прибытия в Шереметьево Очирнимаева намерена сразу отправиться в Иркутск. Заведующий консульским отделом российского дипломатического представительства Илья Ильин сообщил, что пострадавшей была оказана вся необходимая помощь.

Сотрудники посольства сопроводили ее до посадки на самолет, — добавил Ильин.

Россиянка стала жертвой преступной сети, злоумышленники обманом вывезли ее в Мьянму из Таиланда. Ей пообещали работу в модельном бизнесе, но обманули. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что Очирнимаеву могли принудить работать в мошеннических колл-центрах. В спасении девушки приняли участие дипмиссия РФ, таиландская полиция и правоохранители в Мьянме.

Ранее стало известно, что похищенную девушку держали в лагере. Пленников охраняли люди с автоматами и вынуждали работать по 17–20 часов в день. Тех, кто сопротивлялся, пытали и даже убивали.

рабство
Мьянма
россиянки
Аэрофлот
консульства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Болгарская кухня: готовьте быстро и ешьте с удовольствием
В Индии на 90-м году жизни умер легендарный певец
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.