Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка летит домой Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку посадили на самолет до Москвы

Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рабства в нелегальном колл-центре в Мьянме, вылетела в Москву, сообщает ТАСС. Девушка отправилась из бангкокского аэропорта Суваннапхум рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Самолет следует по маршруту Бангкок — Москва. После прибытия в Шереметьево Очирнимаева намерена сразу отправиться в Иркутск. Заведующий консульским отделом российского дипломатического представительства Илья Ильин сообщил, что пострадавшей была оказана вся необходимая помощь.

Сотрудники посольства сопроводили ее до посадки на самолет, — добавил Ильин.

Россиянка стала жертвой преступной сети, злоумышленники обманом вывезли ее в Мьянму из Таиланда. Ей пообещали работу в модельном бизнесе, но обманули. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что Очирнимаеву могли принудить работать в мошеннических колл-центрах. В спасении девушки приняли участие дипмиссия РФ, таиландская полиция и правоохранители в Мьянме.

Ранее стало известно, что похищенную девушку держали в лагере. Пленников охраняли люди с автоматами и вынуждали работать по 17–20 часов в день. Тех, кто сопротивлялся, пытали и даже убивали.