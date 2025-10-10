Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:34

Как отдыхаем в ноябре 2025-го: шестидневка и длинные выходные

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Менее чем через месяц россиян ждут длинные выходные по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября включительно. Им предшествует шестидневная рабочая неделя, зато потом работать придется всего три дня. Такое нетипичное распределение нерабочих дней связано с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Как будем отдыхать в ноябрьские праздники — в инфографике NEWS.ru.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Формально 4 ноября признали праздником еще в 1613-м. В этот день отмечалась годовщина изгнания польских оккупантов из Москвы ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, согласно которому праздник приобрел церковно-государственный статус.

В советские годы памятная дата канула в лету. Так продолжалось вплоть до 2004 года, когда Межрелигиозный совет России предложил установить новый (давно забытый) праздник — День народного единства. Госдума поддержала это решение.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ноябрь
праздники
выходные
День народного единства
Россия
