Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости страны, сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Туркмения пользуется авторитетом на международной арене и уверенно развивается в социально-экономической сфере.

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, от души поздравляю Вас по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Туркменистана, — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что Россия придает большое значение стратегическому сотрудничеству с Туркменией, а дальнейшее развитие связей способствует региональной стабильности и отвечает интересам двух народов. Российский лидер также пожелал отцу нынешнего президента Туркмении здоровья, благополучия и успехов.

Ранее Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении. По его словам, успехи, которых достигла Туркмения в экономической и социальной сферах, общеизвестны, а проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета служит важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Он выразил убежденность, что Россия и Туркмения смогут обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, которое принесет благо дружественным народам двух стран. Также Путин пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении — счастья и процветания.