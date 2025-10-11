Нарышкин связал качество преподавания истории с будущим России Нарышкин: будущее всей России зависит от качества преподавания истории в вузах

Будущее всей России зависит от качества преподавания курса отечественной истории в университетах, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он поприветствовал участников проходящего в Тюмени Национального форума преподавателей истории по видеосвязи. Нарышкин назвал повышение качества преподавания истории важнейшей задачей, передает РИА Новости.

Повышение качества преподавания этого курса было и остается важной государственной задачей, от успешного решения которой во многом зависит будущее нашей страны, — убежден глава СВР.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил фальсификации истории Второй мировой войны и принижения значения Великой Победы над фашизмом. Он подчеркнул, что спустя 80 лет мир вновь сталкивается с угрозой масштабного конфликта с катастрофическими последствиями для цивилизации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей республики не забывать об ошибках, допущенных в начале Великой Отечественной войны, чтобы не повторить их в будущем. Он также указал на важность правды и справедливости.