Приметы 14 октября: праздник Покрова и граница осени

Семья и жизнь

14 октября — великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день являлся межевым: говорили, что до обеда на Покров продолжается осень, а после обеда наступает зима. Само название связано как с чудом явления Богоматери, покрывшей верующих своим омофором (покровом), так и с первым «покровом» земли — снегом. С этого дня официально начинались осенние посиделки и самый благодатный сезон свадеб.

Погодные приметы на Покров, 14 октября

Люди верили, что именно 14 октября природа показывает, каким будет холодный сезон.

Если в этот день идет снег — зима ожидается долгой и снежной.

Дождь в этот день обычно сулит влажную осень и мягкую зиму.

Гром — к короткой зиме без значительного снежного покрова.

Если листья к этому дню полностью опали — зима будет мягче и без суровых морозов.

Напротив, если листья еще держатся — ждать крепких холодов.

Ветер с севера или востока — к холодной зиме; с юга — к теплой и снежной.

Погода по приметам 14 октября Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приметы о животных и птицах 14 октября

Если журавли улетели до наступления Покрова — это сулило раннюю и студеную зиму. Если они кружат над домом или улетают позже — зима будет теплой.

Если белка до Покрова полностью сменила рыжую шубку на зимнюю, стоит готовиться к снежной зиме.

Если пчелы активно летают 14 октября — осень будет теплой и долгой.

Много паутины в воздухе — к сухой и теплой осени.

Что можно делать 14 октября

Покров считался женским праздником. Главные обряды дня были посвящены Богородице и направлены на счастливый брак, защиту дома и достаток. Незамужние девушки обязательно шли в храмы и ставили свечу перед иконой Богородицы. Считалось, что та, кто поставит свечу первой, быстрее всех выйдет замуж. Девушки приговаривали: «Покров, покрой землю снежком, а меня — женишком».

Хозяйки обязательно пекли блины — символ солнца. Это делалось, чтобы «задобрить» наступающую зиму, попросить тепла и солнца для дома.

Весь день нужно было провести радостно и весело. Считалось, что «Покров весело проведешь — дружка милого найдешь». Кроме того, на Покров нельзя было отказывать гостям и нуждающимся в помощи.

Крестьяне должны были завершить все работы по утеплению жилища до Покрова, чтобы зимой не было холодно.

Что нельзя делать на Покров

Нельзя ссориться, злословить или проявлять раздражение — такие слова могли притянуть беду.

Запрещено заниматься уборкой, шитьем, стиркой — считалось, что вместе с мусором «выметается» счастье.

Нельзя давать и брать деньги в долг — долг, начатый на Покров, редко возвращался.

Работать по дому и в поле тяжелым трудом не рекомендовалось — такие дела не приносят пользы.

Не допускается уныние, грусть или жалобы — день должен быть светлым и добрым.

Нельзя отказывать сватам. Отказ парню, пришедшему свататься на Покров, считался очень плохой приметой, сулящей девушке долгое одиночество.

Белорусский драник-сковородник: готовим огромную картофельную лепешку.