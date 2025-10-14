Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Приметы 14 октября: праздник Покрова и граница осени

14 октября — великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день являлся межевым: говорили, что до обеда на Покров продолжается осень, а после обеда наступает зима. Само название связано как с чудом явления Богоматери, покрывшей верующих своим омофором (покровом), так и с первым «покровом» земли — снегом. С этого дня официально начинались осенние посиделки и самый благодатный сезон свадеб.

Погодные приметы на Покров, 14 октября

Люди верили, что именно 14 октября природа показывает, каким будет холодный сезон.

  • Если в этот день идет снег — зима ожидается долгой и снежной.

  • Дождь в этот день обычно сулит влажную осень и мягкую зиму.

  • Гром — к короткой зиме без значительного снежного покрова.

  • Если листья к этому дню полностью опали — зима будет мягче и без суровых морозов.

  • Напротив, если листья еще держатся — ждать крепких холодов.

  • Ветер с севера или востока — к холодной зиме; с юга — к теплой и снежной.

Приметы о животных и птицах 14 октября

  • Если журавли улетели до наступления Покрова — это сулило раннюю и студеную зиму. Если они кружат над домом или улетают позже — зима будет теплой.

  • Если белка до Покрова полностью сменила рыжую шубку на зимнюю, стоит готовиться к снежной зиме.

  • Если пчелы активно летают 14 октября — осень будет теплой и долгой.

  • Много паутины в воздухе — к сухой и теплой осени.

Что можно делать 14 октября

Покров считался женским праздником. Главные обряды дня были посвящены Богородице и направлены на счастливый брак, защиту дома и достаток. Незамужние девушки обязательно шли в храмы и ставили свечу перед иконой Богородицы. Считалось, что та, кто поставит свечу первой, быстрее всех выйдет замуж. Девушки приговаривали: «Покров, покрой землю снежком, а меня — женишком».

  • Хозяйки обязательно пекли блины — символ солнца. Это делалось, чтобы «задобрить» наступающую зиму, попросить тепла и солнца для дома.

  • Весь день нужно было провести радостно и весело. Считалось, что «Покров весело проведешь — дружка милого найдешь». Кроме того, на Покров нельзя было отказывать гостям и нуждающимся в помощи.

  • Крестьяне должны были завершить все работы по утеплению жилища до Покрова, чтобы зимой не было холодно.

Что нельзя делать на Покров

  • Нельзя ссориться, злословить или проявлять раздражение — такие слова могли притянуть беду.

  • Запрещено заниматься уборкой, шитьем, стиркой — считалось, что вместе с мусором «выметается» счастье.

  • Нельзя давать и брать деньги в долг — долг, начатый на Покров, редко возвращался.

  • Работать по дому и в поле тяжелым трудом не рекомендовалось — такие дела не приносят пользы.

  • Не допускается уныние, грусть или жалобы — день должен быть светлым и добрым.

  • Нельзя отказывать сватам. Отказ парню, пришедшему свататься на Покров, считался очень плохой приметой, сулящей девушке долгое одиночество.

Белорусский драник-сковородник: готовим огромную картофельную лепешку.

Анастасия Фомина
А. Фомина
