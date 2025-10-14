Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками

Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 22:59 по московскому часовому поясу сегодня Луна начнет 24-й день цикла. На реализацию всех возможностей этого дня у нас будет больше суток — лунный день закончится только послезавтра, 16 октября.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Фаза Луны сегодня в Самаре, Лангепасе, Уфе, Нижнем Тагиле будет по-прежнему убывающей. Новолуния ожидаем 21 октября. А управляет спутником Земле по-прежнему важный и обстоятельный Лев.

Рекомендации для 24-го лунного дня

День, богатый как на внутренние ресурсы, так и наполненный энергией извне. Отличная пора для того, чтобы заложить основу для грандиозных событий как в бизнесе, так и в личной жизни. При выборе проектов для реализации сегодня отдавайте предпочтение наиболее глобальным из них. Однако не стоит злоупотреблять дарованными возможностями и работать на износ — кара будет жестокой.

Здоровье и красота на убывающей Луне

Прекрасное время для начала лечения, укрепления иммунитета, начала мероприятий по оздоровлению организма. Хорошо пойдут силовые тренировки, контактные виды спорта. Сегодня благоприятно менять имидж, делать новую стрижку или обновлять гардероб.

Бизнес и деньги за неделю до новолуния

Сегодня будут удачны любые начинания. Успех ожидает буквально всех бизнесменов — от творческих людей до торговцев. Единственное, что стоит отложить, — сложные переговоры со множеством условий, которые необходимо согласовать.

Свадьба и отношения в третьей четверти лунной фазы

Свадьбу сегодня стоит играть только в том случае, если партнеры вступают в брак не в первый раз, уже давно состоят в отношениях и уверены друг в друге. В противном случае союз быстро развалится.

Сочетание природного и лунного цикла

Рыбалка принесет удовольствие только любителям созерцания. Богатого улова, как и азартного клева, ожидать не стоит. Садоводам можно уделить время проверке инвентаря и расходных материалов. То, чего не хватает, лучше закупить прямо сейчас, пока после окончания сезона, в магазинах скидки. Собаководы и любители кошек порадуют питомцев, если уделят сегодня время игре с ними.

Ранее мы дали самый точный прогноз, когда лучше всего квасить капусту в октябре.

фаза луны
лунные календари
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Минфин не исключил повышения налогов на роскошь, но позже
Музей ВМС США перепутал американский и российский корабль
Мать пропавшего в Турции пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ
В Сумах прогремели мощные взрывы
Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками
«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте
Режим беспилотной опасности ввели на территории российского региона
Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад
В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска
Гороскоп на 14 октября: судьбоносный день для Близнецов и тайна для Львов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года
КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.