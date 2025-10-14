Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками

В 22:59 по московскому часовому поясу сегодня Луна начнет 24-й день цикла. На реализацию всех возможностей этого дня у нас будет больше суток — лунный день закончится только послезавтра, 16 октября.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Фаза Луны сегодня в Самаре, Лангепасе, Уфе, Нижнем Тагиле будет по-прежнему убывающей. Новолуния ожидаем 21 октября. А управляет спутником Земле по-прежнему важный и обстоятельный Лев.

Рекомендации для 24-го лунного дня

День, богатый как на внутренние ресурсы, так и наполненный энергией извне. Отличная пора для того, чтобы заложить основу для грандиозных событий как в бизнесе, так и в личной жизни. При выборе проектов для реализации сегодня отдавайте предпочтение наиболее глобальным из них. Однако не стоит злоупотреблять дарованными возможностями и работать на износ — кара будет жестокой.

Здоровье и красота на убывающей Луне

Прекрасное время для начала лечения, укрепления иммунитета, начала мероприятий по оздоровлению организма. Хорошо пойдут силовые тренировки, контактные виды спорта. Сегодня благоприятно менять имидж, делать новую стрижку или обновлять гардероб.

Бизнес и деньги за неделю до новолуния

Сегодня будут удачны любые начинания. Успех ожидает буквально всех бизнесменов — от творческих людей до торговцев. Единственное, что стоит отложить, — сложные переговоры со множеством условий, которые необходимо согласовать.

Свадьба и отношения в третьей четверти лунной фазы

Свадьбу сегодня стоит играть только в том случае, если партнеры вступают в брак не в первый раз, уже давно состоят в отношениях и уверены друг в друге. В противном случае союз быстро развалится.

Сочетание природного и лунного цикла

Рыбалка принесет удовольствие только любителям созерцания. Богатого улова, как и азартного клева, ожидать не стоит. Садоводам можно уделить время проверке инвентаря и расходных материалов. То, чего не хватает, лучше закупить прямо сейчас, пока после окончания сезона, в магазинах скидки. Собаководы и любители кошек порадуют питомцев, если уделят сегодня время игре с ними.

