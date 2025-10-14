Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 00:50

В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска

В Санкт-Петербург доставили бывших руководителей уголовного розыска Московского района, которые с прошлого года разыскиваются по делу о мошенничестве, сообщает 78.ru. В материале уточняется, что подозреваемых задержали на территории ЛНР.

В статье говорится, что силовиков разыскивали с 2024 года, когда они, не выйдя на работу после новогодних праздников в 2024 году, попытались сбежать на Украину в ряды ВСУ. Там они получили отказ и после этого отправились в ЛНР, где их задержали в июле этого года. Их подозревают в мошенничестве, связанном с квартирами.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили убийство офицера Минобороны, подготовленное при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства». Были задержаны три россиянина, скрывших следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии. Злоумышленник планировал совершить подрыв в одном из густонаселенных районов Москвы.

До этого физика-ядерщика, занимавшего должность инженера-исследователя 1-й категории в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), приговорили к 18 годам лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма. Суд установил, что в 2023 году он перевел 1,2 тыс. рублей с криптокошелька на счета запрещенных в России организаций.

