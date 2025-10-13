Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:35

Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии

Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 21:27 сегодня по московскому времени Луна начнет 23-й день цикла. Он, как обычно, продлится более суток и завершится завтра за 1 час и 1 минуту до полуночи.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна сегодня переходит под управление царственного Льва. Фаза Луны сегодня в Москве, Владивостоке, Тюмени, Новосибирске остается убывающей.

Общие рекомендации для 23-го дня лунного цикла

День предстоит энергетически насыщенный, но очень тяжелый. Вероятно проявление агрессии и возникновение немотивированных конфликтов. Тем, кто склонен к подобным эмоциям, сегодня предстоит пасть жертвой страсти или обольщения. Чтобы избежать неприятных последствий, сегодня лучше сократить общение, заниматься личными делами и не реагировать ни на какие провокации.

Здоровье и красота

Сегодня могут заявить о себе проблемы со здоровьем половых органов, а также любые психологические проблемы, связанные с нездоровой тягой с противоположному полу. Также в этот день не рекомендуется проводить хирургические манипуляции, злоупотреблять алкоголем и перенапрягаться.

Бизнес и деньги

День подходит только для простой работы. Даже если сегодня будут удачные переговоры или сделки, в дальнейшем они принесут огромные проблемы. Старайтесь соблюдать все договоренности и выполнять обещания любой ценой.

Фаза Луны сегодня, 13 октября: опасаемся конфликтов, не ведем переговоры Фаза Луны сегодня, 13 октября: опасаемся конфликтов, не ведем переговоры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадьба и любовь

День не подходит для заключения брака. Супруги, поженившиеся сегодня, всю жизнь будут находиться в состоянии стресса, а их отношения, хоть и будут нескучными, не принесут обоим счастья.

Природа

Улов сегодня, скорее всего, будет состоять из мелкой рыбы или мальков. Если вы едете на рыбалку за отдыхом на природе, а не за рыбой, то вам может и понравиться. И садоводы, и владельцы домашних питомцев сегодня могут затеять большую уборку своих владений.

Ранее мы поделились гороскопом на октябрь 2025 года.

