13 октября 2025 в 16:39

ПЦУ отказали в увековечении митрополита РПЦ во Львовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Львовской области отказали Православной церкви Украины в установке памятника митрополиту Тобольскому и всея Сибири РПЦ Павлу Конюшкевичу в Самборе, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов. По информации источника, исполком горсовета затребовал от ПЦУ обоснование целесообразности сооружения памятника, но не получил необходимых документов от Департамента культуры, наций и религий.

Однако, как рассказали журналисты, несмотря на отказ, подготовительные работы к открытию памятника под навесом продолжаются. В ПЦУ считают, что на западе Украины предпочитают устанавливать памятники только униатам, называя их «предателями веры православной».

Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области ни одна из 50 общин канонической УПЦ не изменила юрисдикцию и не перешла в ПЦУ. Согласно информации, предоставленной назначенным Киевом заместителем главы Запорожской областной военной администрации Людмилой Бухариной, на подконтрольной Украине территории региона продолжает действовать 162 прихода УПЦ, из которых 50 расположены непосредственно в Запорожье.

