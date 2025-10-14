Средства киевлян тратят на брусчатку вместо бомбоубежищ

Руководитель киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале потребовал у Генштаба ВСУ проверки деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Он обвиняет главу украинской столицы в растрате городских средств и добавил, что деньги должны уходить на новые бомбоубежища, а не на брусчатку.

Обратился ко всем правоохранительным органам и к генштабу с требованием провести полную ревизию того, что вы [Кличко] сделали, а точнее — того, чего вы не сделали. Виталий Владимирович, не все могут смотреть в завтрашний день, но пора. Давайте не тратить средства киевлян на ваше политическое строительство с десятками криминальных дел, эти деньги есть куда направить, — заявил Ткаченко.

Ранее глава городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Кличко внезапно пропал. Инцидент произошел перед запланированным заседанием Совета обороны, которое в результате пришлось перенести.

До этого Кличко заявил, что партия «Слуга народа» пытается незаконно захватить власть в Киеве. Так он отреагировал на требование от депутата Андрея Витренко уйти в отставку.