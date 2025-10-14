Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 00:02

Средства киевлян тратят на брусчатку вместо бомбоубежищ

Ткаченко потребовал провести ревизию деятельности Кличко

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Руководитель киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале потребовал у Генштаба ВСУ проверки деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Он обвиняет главу украинской столицы в растрате городских средств и добавил, что деньги должны уходить на новые бомбоубежища, а не на брусчатку.

Обратился ко всем правоохранительным органам и к генштабу с требованием провести полную ревизию того, что вы [Кличко] сделали, а точнее — того, чего вы не сделали. Виталий Владимирович, не все могут смотреть в завтрашний день, но пора. Давайте не тратить средства киевлян на ваше политическое строительство с десятками криминальных дел, эти деньги есть куда направить, — заявил Ткаченко.

Ранее глава городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Кличко внезапно пропал. Инцидент произошел перед запланированным заседанием Совета обороны, которое в результате пришлось перенести.

До этого Кличко заявил, что партия «Слуга народа» пытается незаконно захватить власть в Киеве. Так он отреагировал на требование от депутата Андрея Витренко уйти в отставку.

Виталий Кличко
Киев
мэры
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели мощные взрывы
Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками
«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте
Режим беспилотной опасности ввели на территории российского региона
Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад
В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска
Гороскоп на 14 октября: судьбоносный день для Близнецов и тайна для Львов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года
КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»
Названа возможная причина развода Самойловой и Джигана
Приметы 14 октября: праздник Покрова и граница осени
Средства киевлян тратят на брусчатку вместо бомбоубежищ
Повышение утильсбора для физлиц с ноября: как сэкономить на покупке авто
В Германии предрекли скорый открытый конфликт Европы с Россией
В США представили мобильные установки для Tomahawk
Мощные взрывы в Харькове вызвали блэкаут в городе
В Казахстане стали использовать БПЛА для мониторинга нарушений на дорогах
Карпин высказался о смене спортивного гражданства Хайкиным
Новые лимиты на банковские карты с декабря 2025-го: сколько можно открыть
В НХЛ назвали новую звезду недели
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.