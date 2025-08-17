Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре

Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре

17 августа в народном календаре носит имена Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. День посвящен святой Евдокии Римской, погибшей за веру в IV веке. Считалось, что с этой даты начинаются затяжные дожди, губящие неубранное сено, — отсюда прозвище Сеногнойка.

Погодные приметы на Авдотью Сеногнойку

Если 17 августа ясно и тепло — ноябрь будет сухим и мягким. Дождь или тучи предвещают сырую, снежную осень.

Обильная роса — к плохому урожаю льна.

Утренний туман над лесом сулит грибной сезон.

Если моросит дождь — осадки продлятся неделю.

Жаркий день обещает удачный сенокос.

Приметы по поведению птиц и зверей 17 августа

Стрекозы плавно парят высоко над землей — к ясной погоде.

Скотина принюхивается к воздуху или разворачивается задом к ветру — жди дождя.

Крик ястреба — знак солнечных дней.

Урожай малины в лесу предвещает богатый урожай хлеба на будущий год.

Что категорически нельзя делать на Авдотью Малинницу

Давать в долг — деньги перестанут водиться.

Спорить, особенно со стариками, — навлечете неуважение в старости.

Торговать или заключать сделки — прибыли не будет.

Ходить на свидания девушкам — избранник окажется обманщиком.

Отдавать комнатные растения — вместе с ними «уйдет» семейное счастье.

Что нужно сделать обязательно 17 августа

Собрать малину и огурцы. Последние огурцы срывали для засолки, а малину сушили или варили варенье от простуд.

Помолиться от бессонницы. Обращались к семи отрокам Ефесским, чтобы успокоить плачущих детей или наладить сон.

Срезать зверобой. Пучки травы развешивали у дверей как оберег от нечисти.

Приметы 17 августа — это свод правил, помогавших предвидеть погоду, урожай и избегать неприятностей. Даже сегодня, наблюдая за природой и соблюдая запреты (например, отложив ссоры), можно почувствовать связь с традициями предков. А собранные по росе ягоды малины укрепят здоровье перед осенними холодами.

