Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре

17 августа в народном календаре носит имена Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. День посвящен святой Евдокии Римской, погибшей за веру в IV веке. Считалось, что с этой даты начинаются затяжные дожди, губящие неубранное сено, — отсюда прозвище Сеногнойка.
Погодные приметы на Авдотью Сеногнойку
Если 17 августа ясно и тепло — ноябрь будет сухим и мягким. Дождь или тучи предвещают сырую, снежную осень.
Обильная роса — к плохому урожаю льна.
Утренний туман над лесом сулит грибной сезон.
Если моросит дождь — осадки продлятся неделю.
Жаркий день обещает удачный сенокос.
Приметы по поведению птиц и зверей 17 августа
Стрекозы плавно парят высоко над землей — к ясной погоде.
Скотина принюхивается к воздуху или разворачивается задом к ветру — жди дождя.
Крик ястреба — знак солнечных дней.
Урожай малины в лесу предвещает богатый урожай хлеба на будущий год.
Что категорически нельзя делать на Авдотью Малинницу
Давать в долг — деньги перестанут водиться.
Спорить, особенно со стариками, — навлечете неуважение в старости.
Торговать или заключать сделки — прибыли не будет.
Ходить на свидания девушкам — избранник окажется обманщиком.
Отдавать комнатные растения — вместе с ними «уйдет» семейное счастье.
Что нужно сделать обязательно 17 августа
Собрать малину и огурцы. Последние огурцы срывали для засолки, а малину сушили или варили варенье от простуд.
Помолиться от бессонницы. Обращались к семи отрокам Ефесским, чтобы успокоить плачущих детей или наладить сон.
Срезать зверобой. Пучки травы развешивали у дверей как оберег от нечисти.
Приметы 17 августа — это свод правил, помогавших предвидеть погоду, урожай и избегать неприятностей. Даже сегодня, наблюдая за природой и соблюдая запреты (например, отложив ссоры), можно почувствовать связь с традициями предков. А собранные по росе ягоды малины укрепят здоровье перед осенними холодами.
