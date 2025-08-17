Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 00:45

Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре

Приметы на 17 августа — что можно и нельзя делать на Авдотью Сеногнойку Приметы на 17 августа — что можно и нельзя делать на Авдотью Сеногнойку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

17 августа в народном календаре носит имена Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. День посвящен святой Евдокии Римской, погибшей за веру в IV веке. Считалось, что с этой даты начинаются затяжные дожди, губящие неубранное сено, — отсюда прозвище Сеногнойка.

Погодные приметы на Авдотью Сеногнойку

  • Если 17 августа ясно и тепло — ноябрь будет сухим и мягким. Дождь или тучи предвещают сырую, снежную осень.

  • Обильная роса — к плохому урожаю льна.

  • Утренний туман над лесом сулит грибной сезон.

  • Если моросит дождь — осадки продлятся неделю.

  • Жаркий день обещает удачный сенокос.

Приметы по поведению птиц и зверей 17 августа

  • Стрекозы плавно парят высоко над землей — к ясной погоде.

  • Скотина принюхивается к воздуху или разворачивается задом к ветру — жди дождя.

  • Крик ястреба — знак солнечных дней.

  • Урожай малины в лесу предвещает богатый урожай хлеба на будущий год.

Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что категорически нельзя делать на Авдотью Малинницу

  • Давать в долг — деньги перестанут водиться.

  • Спорить, особенно со стариками, — навлечете неуважение в старости.

  • Торговать или заключать сделки — прибыли не будет.

  • Ходить на свидания девушкам — избранник окажется обманщиком.

  • Отдавать комнатные растения — вместе с ними «уйдет» семейное счастье.

Что нужно сделать обязательно 17 августа

  • Собрать малину и огурцы. Последние огурцы срывали для засолки, а малину сушили или варили варенье от простуд.

  • Помолиться от бессонницы. Обращались к семи отрокам Ефесским, чтобы успокоить плачущих детей или наладить сон.

  • Срезать зверобой. Пучки травы развешивали у дверей как оберег от нечисти.

Приметы 17 августа — это свод правил, помогавших предвидеть погоду, урожай и избегать неприятностей. Даже сегодня, наблюдая за природой и соблюдая запреты (например, отложив ссоры), можно почувствовать связь с традициями предков. А собранные по росе ягоды малины укрепят здоровье перед осенними холодами.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

народныеприметы
приметы
погода
август
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Многоквартирный дом в ДНР попал под огонь беспилотника ВСУ
Пожарный поезд выехал в Щербинку для тушения опасного пожара
Опрос показал, сколько немцев верят в победу АдГ на выборах в бундестаг
SHOT сообщил о взрывах, прогремевших в Воронежской области
Над российским регионом нависла угроза беспилотной атаки
Белый дом ответил на сообщения об оставленных документах в отеле на Аляске
Раскрыто, какого политика могут позвать на встречу Трампа и Зеленского
Китай упомянули на саммите на Аляске как гаранта безопасности Украины
Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре
«Советчики — не ответчики»: в ЕП призвали Зеленского к переговорам
В США раскрыли, при каком условии организуют саммит с РФ и Украиной
В российском регионе предупредили о беспилотной опасности
«Ахмат» разбил «Крылья» в матче РПЛ
Мерц оценил результативность саммита Путина и Трампа
Со сгоревшей на Волге яхты спаслись шесть человек
День Воздушного флота: гордость России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 августа 2025 года
Долги, тайные знания, затворничество: как живет семья Артема Боровика
Лавров обсудил с главой МИД Турции итоги саммита на Аляске
Гладков рассказал о раненных из-за атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.