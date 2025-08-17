Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 00:25

В российском регионе предупредили о беспилотной опасности

В Ростовской области объявили опасность атаки дронов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность, передает МЧС России. Жителям региона рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам, — следует из сообщения.

Ранее режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.

Также сообщалось, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.

До этого стало известно, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили судно в морском порту Оля в Лиманском районе Астраханской области. Глава региона Игорь Бабушкин добавил, что часть дронов, уничтоженных воздействием РЭБ, до сих пор не найдены. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
дроны
Ростовская область
МЧС РФ
