Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 22:15

В российском регионе привели в боеготовность системы ПВО

Гусев: в Воронежской области объявлен режим атаки дронов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов, — написал он.

Ранее сообщалось, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.

До этого стало известно, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили судно в морском порту Оля в Лиманском районе Астраханской области. Глава региона Игорь Бабушкин добавил, что часть дронов, уничтоженных воздействием РЭБ, до сих пор не найдены. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Воронежская область
БПЛА
Александр Гусев
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной
Путин оценил саммит с Трампом на Аляске
«Украина должна решить»: в Европе решили поговорить с Зеленским
Трамп напряг Зеленского после саммита с Путиным на Аляске
Одна арабская страна оценила саммит России и США на Аляске
В российском регионе привели в боеготовность системы ПВО
«Климатический шок!» Плюс 8, заморозки и ливни: прогноз погоды на сентябрь
Слезы и море цветов: SHAMAN восхитил Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне
Четверо россиян вошли в список лучших игроков НХЛ
Трамп ответил, стоит ли ждать американские войска на Украине
На Украине обиделись на Трампа из-за саммита на Аляске
Российские операторы дронов протаранили эскадрилью тяжелых БПЛА ВСУ
В США проболтались о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
Стало известно, от какой гарантии безопасности для Украины отказались США
Торговые переговоры США и Индии сорвались в последний момент
Открылись новые детали о несостоявшемся обеде Путина и Трампа на Аляске
Мерц научил Зеленского, как снова не сесть в лужу перед Трампом
Российские войска пресекли попытку прорыва фронта в зоне СВО
В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа
Раскрыто, какие именно гарантии безопасности Трамп готов дать Украине
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.