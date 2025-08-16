В российском регионе привели в боеготовность системы ПВО Гусев: в Воронежской области объявлен режим атаки дронов

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов, — написал он.

Ранее сообщалось, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.

До этого стало известно, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили судно в морском порту Оля в Лиманском районе Астраханской области. Глава региона Игорь Бабушкин добавил, что часть дронов, уничтоженных воздействием РЭБ, до сих пор не найдены. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.