Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Китай упомянули на саммите на Аляске как гаранта безопасности Украины

На саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Китай был назван одним из возможных гарантов безопасности Украины, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Обсуждение сопутствовало теме гарантий безопасности, затронутой в ходе переговоров.

По словам источника, Китай рассматривался как потенциальный партнер в гарантировании безопасности Киева. Также Трамп заявлял о готовности стать гарантом безопасности для Украины.

Ранее одна из ведущих в мире специалистов по языку тела Трейси Браун отметила, что Путин и Трамп достаточно быстро нашли общий ритм в невербальном поведении в ходе саммита на Аляске. Она указала, что сначала политики шагали вразнобой, но вскоре начали идти в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт, объяснила эксперт.

До этого философ и политолог Александр Дугин назвал переговоры президентов России и США на Аляске огромной победой. По его словам, Путин доказал Трампу, что с позицией Москвы надо считаться.