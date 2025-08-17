Мерц оценил результативность саммита Путина и Трампа

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может помочь урегулировать конфликт на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV. Он подчеркнул значение предстоящей встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая запланирована на 18 августа.

Этот саммит может стать успехом на пути к миру на Украине при условии, что сейчас будут предприняты правильные шаги, — отметил он.

Вместе с тем Мерц не ожидает, что Трамп снова унизит Зеленского в Белом доме, как это было ранее в феврале. По его словам, европейские лидеры намерены дать украинскому президенту «несколько хороших советов» во время встречи 17 августа.

Ранее президент России Владимир Путин оценил свою беседу с президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске как очень откровенную и содержательную. По его словам, такая форма общения приближает стороны к необходимым решениям.

Также одна из ведущих в мире специалистов по языку тела Трейси Браун сообщила, что Путин и Трамп достаточно быстро нашли общий ритм в невербальном поведении в ходе саммита на Аляске. Он отметила, что сначала политики шагали вразнобой, но вскоре начали идти в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт, объяснила эксперт.